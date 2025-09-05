شاهد.. ميسي يودّع الجماهير الأرجنتينية باكيا ويحسم قرار المشاركة بمونديال 2026

بالدموع، ودّع ليونيل ميسي جماهير الأرجنتين بشكل مؤثر بعد خوضه آخر مباراة رسمية له مع منتخب "راقصي التانغو" على ملعبه، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن المشاركة في نهائيات كأس

العالم لكرة القدم المقبلة.

وأحرز الساحر الأرجنتيني (38 عاما) هدفين في فوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة على ضيفتها فنزويلا، فجر اليوم الجمعة، في الجولة الـ17 من تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة للمونديال القادم، الذي يقام في العام المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وخاض المنتخب الأرجنتيني (بطل العالم) مباراته الأخيرة على ملعبه في التصفيات، بعدما ضمن تأهله بالفعل للمونديال في وقت سابق، لكن ميسي واصل إثارة التكهنات بشأن مشاركته في النسخة القادمة من كأس العالم.

Cuando te pasan por la cabeza todos esos recuerdos hermosos…#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/UQl2vCIKdG — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2025

وصرح ميسي لقناة "تي واي سي سبورتس" التلفزيونية الأرجنتينية "لطالما حلمت بالوصول إلى هذا المستوى".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، "مررت بالكثير من التجارب على هذا الملعب، سواء كانت جيدة أو سيئة، لكن اللعب في الأرجنتين أمام جماهيرنا دائما ما يكون مصدر سعادة".

Leo👋al finalizar el partido !!! 💙🤍!!! pic.twitter.com/y0QLjj9Kup — KING MESSI 10 (@messi10_rey) September 5, 2025

وفيما يتعلق بالوجود في المونديال القادم للدفاع عن لقبه، أضاف ميسي "كما قلت سابقا عن كأس العالم، لا أعتقد أنني سأشارك فيه مرة أخرى. نظرا لعمري، فالأمر الأكثر منطقية هو أنني لن أشارك".

واستدرك ميسي قائلا "اقترب المونديال من الانطلاق، لذا أنا متحمس ومتحفز للمشاركة في البطولة. كما أقول دائما، ألعب يوما بيوم، مباراة بمباراة، محاولا أن أشعر بالسعادة، والأهم من ذلك، أن أكون صادقا مع نفسي".

وشدد ميسي أنه "عندما أشعر بالسعادة، أستمتع بالأمر، ولكن عندما لا أشعر، بصراحة، لا أقضي وقتا ممتعا، لذلك أفضّل عدم التواجد هناك إذا لم أشعر بالسعادة. لذا سنرى. لم أتخذ قرارا بشأن اللعب في كأس العالم بعد".

وأشار ميسي "سأنهي الموسم، ثم سأخوض فترة ما قبل الموسم، وسيتبقى 6 شهور. لذا سنرى كيف ستسير الأمور".

واختتم ميسي حديثه قائلا "آمل أن أحظى بموسم تحضيري جيد، وأن أنهي موسم الدوري الأميركي لكرة القدم بشكل جيد، ثم سأقرر ما سأقوم به".

وقدم ميسي أداء مذهلا في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وكان قريبا من تسجيل 3 أهداف (هاتريك) في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ولم يمنعه سوى راية التسلل.