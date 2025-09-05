منع رفع العلم الإسرائيلي في مسابقة شطرنج دولية في إسبانيا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظمي مسابقة شطرنج دولية في إسبانيا أبلغوا المشاركين الإسرائيليين بقرار يمنعهم من اللعب تحت العلم الإسرائيلي.

وتابعت أن هذه المسابقة، التي تقام بالتعاون مع الاتحاد المحلي، طُلب فيها من المتنافسين من إسرائيل الظهور تحت علم محايد يتبع للاتحاد الدولي للشطرنج، مع التهديد بالاستبعاد الفوري من المنافسة في حال الرفض.

وتأتي هذه الحادثة لتضاف إلى سلسلة من المظاهر الاحتجاجية والمقاطعات التي شهدتها مدن أوروبية وعالمية، شملت فعاليات فنية وأكاديمية ورياضية، في محاولة للضغط على إسرائيل لوقف الإبادة في غزة.

وكانت رابطة مدربي كرة القدم الإيطاليين طالبت بإيقاف إسرائيل عن المشاركة في المنافسات الدولية لكرة القدم بسبب العدوان المستمر على غزة، معلنة عن مبادرة للتحرك من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن أعضاء الرابطة وقّعوا بالإجماع على كتاب أُرسل إلى رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا طالبوا عبره باتخاذ إجراءات نيابة عن غزة وتقديم طلبات إلى الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، لإيقاف إسرائيل مؤقتا عن المشاركة في المسابقات الدولية.

في السياق، أكدت صحيفة تايمز البريطانية أن بعض الأندية حاولت التقدّم بطلب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعفيها من اللعب ضد الفرق الإسرائيلية بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أنه سيتبرع بعائدات مباراته ضد إسرائيل في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في العاصمة أوسلو يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في صورة مساعدات لجهود الإغاثة الإنسانية في غزة.

بدوره، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب إن الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بعد فقدها 774 شهيدا جراء الإبادة في غزة.

وأضاف الرجوب أن من بين هؤلاء: 355 من لاعبي كرة القدم، و277 من الاتحادات الرياضية، و142 شهيدا من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقودا.

وتابع أن عدد شهداء الإعلام الرياضي بلغ 15 شهيدا، موضحا أن منشأة رياضية في الضفة الغربية (المحتلة) وقطاع غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي (جراء القصف الإسرائيلي).