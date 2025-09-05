ناد إنجليزي يستعين بمشجع خمسيني كحارس مرمى طوارئ

سيخوض مشجع فريق دوركينغ واندرارز الإنجليزي، البالغ من العمر 54 عاما، مباراة غير متوقعة كحارس مرمى للفريق المنتمي للدرجة السادسة، بعد إصابة الحارس الأساسي في الطحال، والتي تركت الفريق بدون بديل للمباراة المقبلة.

ويُعد تيري دان لاعبا معتزلا منذ 28 عاما، وقد صعد مع عدة أندية محلية إلى درجات أعلى في الدوري، بحسب تصريحات نادي واندرارز. ومع إصابة الحارس هاريسون فولكس التي قد تستمر حتى 4 أسابيع، تم استدعاء دان للمشاركة في مباراة الدوري الوطني الجنوبي ضد إيه إف سي توتون المقررة غدا السبت.

BIG TEL IN THE HOUSE 🫡 New signing Terry Dunn checking in for training this morning ahead of tomorrow’s fixture against AFC Totton 🎥 Get your tickets below ⬇️https://t.co/PrN3AIjd28 pic.twitter.com/EUQXqo1JWI — Dorking Wanderers FC (@DorkingWDRS) September 5, 2025

وقال دان في تصريح له "الوقوف في المرمى أشبه بركوب الدراجة، لا تنساه أبدا. ما زلت ألعب كرة القدم بانتظام. كمشجع لفريق واندرارز، لن يبذل أي شخص جهدا أكبر مني للحفاظ على نظافة شباكي يوم السبت".

وأشار النادي إلى أنه سيستعين بحارس مرمى جديد على سبيل الإعارة لمدة 4 أسابيع بحلول يوم الاثنين، مما يمنح دان فرصة المشاركة هذا الأسبوع فقط، وسط احتلال الفريق المركز 11 في ترتيب الدوري.