مشجع سويسري يحطم الرقم القياسي بجمعه 1047 قميصا لليفربول

حطم مشجع سويسري لنادي ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا عالميا من خلال جمعه أكبر مجموعة من قمصان "الريدز" يملكها شخص واحد.

ودخل فلوريان ثورلر من مدينة بيل السويسرية التاريخ بتسجيله رقما قياسيا عالميا غير عادي لأكبر مجموعة من القمصان لنادٍ واحد.

وجمع هذا المشجع لنادي ليفربول 1047 قميصًا للريدز، وهو رقمٌ سجّلته موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وكُشف عن هذا الإنجاز في 31 أغسطس/آب 2025، بملعب كرة قدم في ماغلينغن خلال المعرض الذي نُظِّم بمناسبة عيد ميلاده الـ60.

وتروي مجموعته -التي بدأ جمعها قبل عقود من الزمن- قصة تطور النادي الإنجليزي، من أول قمصان الخمسينيات إلى الملاحم الأوروبية في السبعينيات، إلى أحدث أطقم الملابس التي ارتداها فريق المصري محمد صلاح، وتشهد كل قطعة على صفحة من تاريخ الريدز.

وصرح ثورلر لشبكة تيلي بيلينغ: "بالقميص، نعني الملابس الرسمية بالطبع، بالإضافة إلى بعض سترات التدريب وقمصان ليفربول".

وأضاف في مقال نُشر في صحيفة "أجور" قبل أيام قليلة من تسجيله الرقم القياسي: "عندما تكون مشجعًا لهذا النادي، فهذا يعني أنك ستبقى معه مدى الحياة".