شاهد.. وفاة صادمة لحارس مرمى بعد تصديه لركلة ترجيح

توفي حارس مرمى برازيلي بعد تصديه لركلة ترجيح خلال بطولة محلية للهواة لكرة القدم داخل الصالات، في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالية بيوم الاستقلال لعام 2025.

وتصدّى الحارس أنطونيو إيدسون دوس سانتوس سوزا لتلك الركلة ثم سار باتجاه زملائه قبل أن يسقط على الأرض، في مأساة وقعت بمدينة أوغوستو كوريا الواقعة شمال شرقي ولاية بارا البرازيلية.

🕊️🇧🇷 𝗧𝗥𝗜𝗦𝗧𝗘𝗭𝗔 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗟 | Antonio Édson dos Santos Sousa, “Pixé”, de 31 años, falleció en Augusto Correa, Pará, tras desplomarse mientras celebraba una atajada en la definición por penales de los Juegos de la Semana de la Patria 2025 de futsal. 👉🏻🏥Recibió asistencia en… pic.twitter.com/oPCJnTmHAK — Pulso Latam (@PulsoLatam) September 4, 2025

وأثار إيدسون حالة من الهلع الشديد بين اللاعبين والجماهير الحاضرة واللجنة المنظمة للبطولة المحلية، وتلقى إسعافا أوليا داخل الصالة الرياضية قبل نقله إلى مستشفى ساو ميغيل.

ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته، فبعد دقائق من وصوله أعلن المستشفى أن إيدسون البالغ من العمر 38 عاما قد توفي.

ومن المقرر أن تخضع جثة اللاعب لفحص من قبل الطب الشرعي لتوضيح ملابسات الحادثة، في وقت تُرجح فيه تقارير محلية أن إيدسون توفي إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

ونشر اتحاد ولاية بارا لكرة القدم للصالات (FEFUSPA) بيانا أعرب فيه عن أسفه العميق لرحيل إيدسون الملقب بـ"كيسيه" وقدّمت تعازيها إلى أصدقائه وعائلته.

وقال البيان "بحزن عميق تلقينا خبر وفاة أنطونيو إيدسون دوس سانتوس سوزا، الرياضي الذي تميّزت مسيرته بالتفاني والموهبة وروح الفريق".

وأضاف البيان "سيبقى حضوره دائما داخل الملعب وخارجه، ليس فقط كلاعب مثالي بل أيضا كشخص مميز أسر قلوب الجميع".

وأتم "في هذه اللحظة الأليمة نتقدّم بخالص تعازينا إلى عائلته وأصدقائه وإلى كامل الوسط الرياضي، عزاؤنا جميعا الذكرى الطيبة واليقين بأن أنطونيو إيدسون ترك وراءه إرثا من الإلهام والشغف بكرة الصالات".

وبعد انتشار خبر وفاة إيدسون، تقرّر تعليق جميع المباريات المقررة في البطولة المذكورة حدادا عليه واحتراما لذكراه وفق ما ذكرت شبكة "لارازون" الإسبانية.