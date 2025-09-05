تونس والجزائر تقتربان من كأس العالم وكابو فيردي تتقدم على الكاميرون

مع اقتراب تونس والجزائر من التأهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم، عزز منتخب كابو فيردي حظوظه في بلوغ المونديال بعدما واصل صدارته للمجموعة الرابعة بفوز ثمين 2-صفر على مضيفته موريشيوس، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية، الخميس.

وسجل جوفان كابرال وديني هدفي المباراة، ليبقى "قروش الزرق" في المركز الأول برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الكاميرون التي تغلبت بدورها 3-صفر على إيسواتيني، بفضل انطلاقة قوية شهدت تسجيل 3 أهداف في أول 28 دقيقة، لكنها عجزت عن إضافة المزيد.

وفي المجموعة نفسها، حققت ليبيا انتصارا خارجيا مهما على أنغولا بهدف عز الدين المريمي، لترفع رصيدها إلى 11 نقطة في المركز الثالث.

تونس والجزائر تقتربان من التأهل

أما في المجموعة الثامنة، فقد واصلت تونس تألقها بالفوز 3-صفر على ليبيريا، لتبتعد بـ7 نقاط كاملة في الصدارة، في حين عززت الجزائر موقعها في صدارة المجموعة السابعة بانتصار 3-1 على بوتسوانا لتتقدم بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيها.

في المقابل، فرطت غانا في فوز كان بمتناول اليد بعدما أدركت تشاد التعادل في اللحظات الأخيرة لتنتهي المواجهة 1-1، رغم تقدم "النجوم السوداء" بهدف جوردان أيو في الدقيقة 17 بعد تمريرة من محمد قدوس.

وأتاح هذا التعادل لمدغشقر فرصة تقليص الفارق إلى 3 نقاط بفوزها 2-صفر على أفريقيا الوسطى في مباراة أقيمت بالدار البيضاء، ضمن سلسلة من المباريات التي تخوضها منتخبات عدة على ملاعب محايدة لعدم مطابقة ملاعبها للمعايير الدولية.

الإثارة لا تتوقف 🤯 إليكم نتائج مباريات اليوم ضمن لقاءات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 ⬇#WCQ pic.twitter.com/6ZRqc6lT8d — CAF – عربي (@caf_online_AR) September 4, 2025

وأنعشت مالي آمالها في المجموعة التاسعة بعد فوزها 3-صفر على جزر القمر، لتبقى على بُعد 4 نقاط من غانا المتصدرة، مع لقاء مرتقب بين المنتخبين يوم الاثنين قد يحدد بشكل كبير ملامح التأهل.

وفي المجموعة الأولى، واصل المخضرم كي كامارا (41 عاما) كتابة تاريخه الدولي حين افتتح التسجيل لصالح سيراليون، قبل أن يدرك ماما بالدي التعادل لغينيا بيساو لتنتهي المباراة 1-1.

وتستكمل منافسات التصفيات اليوم الجمعة بإقامة 14 مباراة، في مقدمتها مواجهة المغرب الذي قد يصبح أول منتخب أفريقي يحسم تأهله رسميا إلى نهائيات 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تأهل أصحاب الصدارة في المجموعات التسع مباشرة إلى النهائيات، في حين يخوض أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني دورا فاصلا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على بطاقة إضافية.