قبل مواجهة إيطاليا.. حملة لاستبعاد إسرائيل من تصفيات كأس العالم

مع اقتراب موعد مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره الإسرائيلي ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، يتزايد زخم حملة استبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية الدولية.

وتقود رابطة مدربي كرة القدم الإيطالي (Assoallenatori) حملة، وتضغط من أجل تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية ومنها تصفيات المونديال.

ووجه المتعاطفون مع الحملة نداء للهيئات الرياضية الدولية والعالمية جاء فيها "نحن مواطنون ومواطنات من مختلف أنحاء العالم، نحثكم على تعليق مشاركة إسرائيل في كأس العالم إلى أن توقف حكومتها حرب الإبادة، وتنهي احتلالها واستعمارها لفلسطين، وتحترم القانون الدولي".

وخلال عامين فقط، استشهد أكثر من 55 ألف فلسطيني، منهم عائلات بأكملها وأطفال رُضّع، وما يعادل فرقا كاملة من الرياضيين مُسحوا من الوجود. ومع ذلك، يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فرش السجادة الحمراء لإسرائيل.

ولكن الآن، وقبل أسبوع فقط من مواجهة إيطاليا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم، تتخذ مجموعة من مدربي كرة القدم الإيطاليين موقفًا واضحا إذ يطالبون الفيفا واليويفا بمنع دولة الاحتلال من المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيطالي مع نظيره الإسرائيلي في المجموعة التاسعة، على ملعب محايد في ديبريتشن يوم 8 سبتمبر/أيلول المقبل، ثم يستضيفه على ملعب فريولي في أوديني يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف النداء "إجراءٌ كهذا سيعزل دولة تقتل الأبرياء، ويُرسل رسالة قوية مفادها أنه لا يمكن للدول التي ترتكب إبادة جماعية أن تكافأ بالمشاركة في الأحداث العالمية".

وتابع "حين غزت روسيا أوكرانيا، حُظرت من كأس العالم خلال أيام، فلماذا يغضّ العالم الطرف عن جرائم إسرائيل؟ إنه بدعم الملايين منا مدربي كرة القدم الإيطاليين لن تتمكن الفيفا من تجاهل هذا الضغط".

Associação italiana dos treinadores escreveu à federação italiana pedindo que intervenha junto a Uefa e Fifa pela exclusão de Israel das competições internacionais. Itália x Israel pelas eliminatórias da Copa está marcado para outubro, em Údine.https://t.co/Ohw2EKaGoL pic.twitter.com/WQp57T2r0e — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) August 19, 2025

موقف الرابطة

وكتب رئيس جمعية رابطة المدربين الإيطاليين رينزو أوليفييري "ينبغي ألا تكون هذه مجرد لفتة رمزية، بل تكون خيارًا ضروريًا يستجيب لضرورة أخلاقية مشتركة بين مجلس الإدارة بأسره".

وتابع "بعد اجتماع داخلي، وافقت اللجنة الوطنية لجمعيات الرابطة بالإجماع على إرسال خطاب ونداء إلى جميع السلطات الفدرالية، لأن كرة القدم الإيطالية يجب أن تتخذ موقفا لصالح الشعب الفلسطيني وتطلب من الاتحادين الأوروبي والدولي بإيقاف إسرائيل مؤقتا عن المنافسة الدولية".

وتحدث جيانكارلو كاموليزي نائب الرئيس أيضًا نيابة عن رابطة المدربين قائلا "قد يريد الناس منا أن نصمت ونلعب، وننظر إلى الاتجاه الآخر. لكننا لا نعتقد أن هذا صحيح".

وبعثت الرابطة برسالة رسمية إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تطلب فيها رفع الأمر إلى الهيئات المنظمة لكرة القدم الأوروبية (يويفا) والدولية (فيفا) داعية إلى تعليق مشاركة إسرائيل مؤقتا.

وأشارت الرسالة إلى أن مجلس إدارة الجمعية وافق بالإجماع على هذا المطلب، موضحة أن "المجازر اليومية، التي أسفرت عن مئات القتلى من بينهم مسؤولون ومدربون ورياضيون، تجعل من الضروري بل من الواجب طرح هذا الملف على طاولة فيفا ويويفا".

وختمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على أن "ألم الماضي لا يمكن أن يُعمي ضمير أو إنسانية أحد".

وتستند رابطة المدربين الإيطاليين إلى سابقة روسيا مبررا لمطالبها، ففي فبراير/شباط 2022، فرضت "فيفا" و"يويفا" عقوبات صارمة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، شملت استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المنافسات الدولية، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2022، ويورو 2024، وكذلك تصفيات كأس العالم 2026.