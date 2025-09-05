أنانية وفرص ضائعة وأخطاء.. أسباب بداية برشلونة المتذبذبة في الليغا

رغم تحقيقه فوزين وتعادلا في مبارياته الثلاث الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، والتي خاضها جميعها خارج أرضه، فإن أداء لاعبي برشلونة حامل اللقب لم يكن مقنعا بالنسبة للكثيرين.

وفاز برشلونة في الجولة الأولى على مايوركا 3-0 في مباراة انتهت عمليا في النصف الساعة الأولى بعد طرد لاعبين من الفريق المضيف، ثم قلب تأخره 0-2 أمام ليفانتي إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 في مواجهة قدّم فيها اللاعبون أداء خجولا في الشوط الأول.

أما المباراة الثالثة أمام رايو فاليكانو بملعب فاييكاس فتركت الكثير من الشكوك حول لاعبي برشلونة، حيث اكتفى الفريق بنقطة التعادل 1-1 وكان قريبا من الخسارة لولا التألق الكبير للحارس خوان غارسيا.

وجمع برشلونة 7 نقاط من مبارياته الأولى رغم أنه كان يطمح إلى العلامة الكاملة، بعد فترة إعداد مثالية كان فيها جميع اللاعبين تحت تصرف المدرب هانسي فليك، في وقت كان فيه ريال مدريد المنافس الأكبر يلعب في كأس العالم للأندية.

وترى صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تراجع أداء لاعبي برشلونة لا يعود إلى مجرد "صراع أنا"، بل إن هناك أمورا أخرى عديدة حالت دون تحقيق انطلاقة جيدة لموسم 2025-2026.

وتاليا أسباب تراجع أداء فريق برشلونة بحسب "ماركا":

الأنانية تقتل فرص النجاح: انتقد فليك لاعبيه بشكل علني بعد التعادل أمام رايو مشيرا إلى وجود حالة كبيرة "من الأنا" في صفوف الفريق، كما لامهم بشدّة على التراخي الذي ظهر في الشوط الثاني.

انتقد فليك لاعبيه بشكل علني بعد التعادل أمام رايو مشيرا إلى وجود حالة كبيرة "من الأنا" في صفوف الفريق، كما لامهم بشدّة على التراخي الذي ظهر في الشوط الثاني. فترة الإعداد: بدأ برشلونة تحضيراته للموسم الجديد مبكرا، فعمل فليك خلال شهر كامل على الكثير من الجوانب الفنية والبدنية، وأعد خطة جيدة كي لا تؤثر سلبيا على اللاعبين، لكن عند لحظة الحقيقة لم تسر الأمور كما خُطط لها، فالفريق لم يقدم أداء جيدا سوى في فترات محدودة أمام مايوركا وليفانتي.

بدأ برشلونة تحضيراته للموسم الجديد مبكرا، فعمل فليك خلال شهر كامل على الكثير من الجوانب الفنية والبدنية، وأعد خطة جيدة كي لا تؤثر سلبيا على اللاعبين، لكن عند لحظة الحقيقة لم تسر الأمور كما خُطط لها، فالفريق لم يقدم أداء جيدا سوى في فترات محدودة أمام مايوركا وليفانتي. أخطاء الدفاع: عانى الفريق أكثر مما هو متوقع في بداية الموسم، وظهرت آثار رحيل المدافع إينيغو مارتينيز مبكرا، ليس بسبب ما كان يقدّمه كلاعب بل لما يمثّله من تأثير معنوي على زملائه خاصة الشباب.

وارتكب الثنائي باو كوبارسي ورونالد أراوخو عدة أخطاء خاصة أمام ليفانتي، تسبّبت في هز شباك برشلونة، كما أن جول كوندي لم يبدأ الموسم بقوة وفقد مركزه لصالح إريك غارسيا.

إعلان

أخطاء أمام رايو فاليكانو: في المباراة الثالثة لبرشلونة في الليغا غيّر فليك ثنائي قلب الدفاع، ودفع بغارسيا وأندرياس كريستنسن، ومع ذلك ارتكب الفريق أخطاء فادحة منها ترك فران بيريز وحيدا ليسجل هدف التعادل من ركلة ركنية، وهو خطأ آخر ناجم عن عدم استقرار التشكيل وعدم وضوح أدوار المراقبة في الكرات الثابتة وهو ما يدفع الفريق ثمنه غاليا.

في المباراة الثالثة لبرشلونة في الليغا غيّر فليك ثنائي قلب الدفاع، ودفع بغارسيا وأندرياس كريستنسن، ومع ذلك ارتكب الفريق أخطاء فادحة منها ترك فران بيريز وحيدا ليسجل هدف التعادل من ركلة ركنية، وهو خطأ آخر ناجم عن عدم استقرار التشكيل وعدم وضوح أدوار المراقبة في الكرات الثابتة وهو ما يدفع الفريق ثمنه غاليا. عدم استغلال فرص اللعب: في الحقيقة لم يكن ثنائي الوسط بيدري وفرينكي دي يونغ سيئين، لكنهما ليسا في ذروة مستواهما بالموسم الماضي، وما زاد الطين بلة أن البدلاء لم يكونوا مقنعين، لا غافي ولا مارك كاسادو ولا فيرمين لوبيز خاصة الأخيرين كانت أمامهما فرصة لإثبات وجود مكان لهما في التشكيلة الأساسية وسط شائعات الرحيل، لكنهما لم يستغلاها وظهرا بأداء باهت.

في الحقيقة لم يكن ثنائي الوسط بيدري وفرينكي دي يونغ سيئين، لكنهما ليسا في ذروة مستواهما بالموسم الماضي، وما زاد الطين بلة أن البدلاء لم يكونوا مقنعين، لا غافي ولا مارك كاسادو ولا فيرمين لوبيز خاصة الأخيرين كانت أمامهما فرصة لإثبات وجود مكان لهما في التشكيلة الأساسية وسط شائعات الرحيل، لكنهما لم يستغلاها وظهرا بأداء باهت. أخطاء هجومية: لاعبان لم يبدأ الموسم كما هو متوقع وهما داني أولمو وماركو راشفورد اللذان أهدرا الكثير من الفرص أمام المرمى، بالإضافة إلى إصابة روبرت ليفاندوفسكي التي أبعدته عن المباراة الأولى ثم شارك لدقائق قليلة في المباراتين التاليتين، كل ذلك يلخص مشاكل برشلونة الهجومية باستثناء فيران توريس الذي كان جيدا في أول مباراتين لكن ليس في الأخيرة.

لاعبان لم يبدأ الموسم كما هو متوقع وهما داني أولمو وماركو راشفورد اللذان أهدرا الكثير من الفرص أمام المرمى، بالإضافة إلى إصابة روبرت ليفاندوفسكي التي أبعدته عن المباراة الأولى ثم شارك لدقائق قليلة في المباراتين التاليتين، كل ذلك يلخص مشاكل برشلونة الهجومية باستثناء فيران توريس الذي كان جيدا في أول مباراتين لكن ليس في الأخيرة. مسؤولية فليك: جميع ما ذُكر جعل برشلونة لا يظهر بصورة جيدة، وهو ما أجبر المدرب الألماني على الشكوى علنا من مشاكل في عقلية بعض اللاعبين ومن تضخم الأنا لدى كثير منهم، وهو عامل إضافي لا يمكن تجاهله، كما أن أخطاءه أمام ليفانتي كادت تكلّف الفريق خسارة اللقاء.

وبعد فترة التوقف الدولي يستضيف برشلونة رابع الترتيب نظيره فالنسيا ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وبعدها سيفتتح "البلوغرانا" مشواره القاري أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.