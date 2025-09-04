فريق يملكه فينيسيوس تعاقد مع 33 لاعبا وخسر 3 مباريات من أصل 4 بالدوري البرتغالي

دخل نادي ألفيركا البرتغالي الذي يملكه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بالشراكة مع مجموعة استثمارية، بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة التي أغلقت قبل أيام.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ألفيركا العائد إلى الدوري البرتغالي للمرة الأولى بعد غياب استمر أكثر من عقدين تعاقد مع 33 لاعبا.

وعزّز فينيسيوس ناديه بتشكيلة شابة تضم لاعبين من 14 جنسية انتهت عقودهم مع فرقهم السابقة أو على سبيل الإعارة، مع تركيزه على أولئك الذين لعبوا في كرة القدم الإسبانية.

وحاول فينيسيوس تشكيل قائمة متوازنة بين الشباب والخبرة، خاصة أن فريق ألفيركا يضم في صفوفه المدافع سيرجي غوميز (33 عاما) خرّيج أكاديمية لا ماسيا التابعة لبرشلونة، الذي لعب في السابق لفرق سيلتا فيغو وفياريال وإسبانيول، واللافت أنه يلعب للمرة الأولى خارج إسبانيا.

ومن بين اللاعبين الذين تعاقد معهم نادي فينيسيوس، المهاجم الصربي مارازي المُعار من ألميريا وتوماس مينديس لاعب ديبورتيفو ألافيس السابق.

كما فتح ألفيركا أبوابه أمام المواهب اللاتينية مثل لاعب الوسط الكولومبي جيان كابيزاس والمدافع الدولي الهندوراسي جوليان مارتينيز.

ورغم كل هذه التعزيزات لم يحقق ألفيركا أي انتصار بعد 4 جولات في الدوري البرتغالي حيث خسر 3 مباريات أمام مورييرينسي وبنفيكا بالنتيجة نفسها (1-2) وبراغا (0-3)، وتعادل مرة وحيدة مع إستريلا أمارادورا (2-2).

وكان فينيسيوس (25 عاما) حاضرا للمباراة التي استضاف فيها ألفيركا ضيفه بنفيكا، حيث كان على مدرجات الملعب وحظي باهتمام إعلامي كبير كما التقط الصور مع عشرات المعجبين.

Vinicius "abrió la billetera" y realizó un masivo fichaje de jugadores para su club #Cooperativa90 https://t.co/l68Sn2FgPT pic.twitter.com/VvP1DkuvqM — Cooperativa (@Cooperativa) September 2, 2025

ويحتل ألفيركا المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بفارق الأهداف فقط عن إيه إيه في إس وتونديلا صاحبي المركزين الأخيرين.

وأصبح فينيسيوس جونيور في فبراير/شباط من العام الماضي شريكا في نادي ألفيركا مع مجموعة من المستثمرين البرازيليين والإسبان.

وأغلقت هذه المجموعة الاستثمارية بقيادة فينيسيوس صفقة الاستحواذ على غالبية أسهم ألفيركا مقابل 8 ملايين يورو وفق ما ذكرت شبكة "يو أو إل" البرازيلية.

وتمتلك المجموعة الآن حوالي 80% من رأس مال النادي، الذي نجح في العودة بعد أشهر من الاستحواذ إلى منافسات الدوري البرتغالي للمرة الأولى منذ 21 عاما.