رئيس يويفا يحسم موقفه بشأن استبعاد إسرائيل من البطولات بسبب عدوانها على غزة

كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، عن موقفه من المطالبات العديدة والمتكررة في الآونة الأخيرة، باستبعاد إسرائيل من المشاركة في بطولات "اليويفا" على صعيد المنتخبات والأندية، بسبب العدوان على قطاع غزة.

وتشن إسرائيل حرب إبادة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقتلت أكثر من 63 ألف مواطن مدني وأصابت أكثر من 161 ألفا آخرين، ورغم ذلك لم تُعاقب من الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم بالاستبعاد من البطولات كما حدث مع روسيا التي دخلت في حرب مع أوكرانيا.

وزعم تشيفرين أنه ليس من مؤيدي فرض عقوبات على الرياضيين بدعوى أنهم ليسوا مسؤولين عن الحروب التي تشنها دولهم.

وقال تشيفرين، في تصريحات أبرزها موقع "غيف مي سبورت" البريطاني، "ما يحدث للمدنيين هناك (غزة) يجرحني ويؤذيني، لكن من جهة أخرى لست مؤيدا لفرض عقوبات على الرياضيين".

وأضاف "ماذا يمكن أن يفعل اللاعب أو الرياضي لحكومته لوقف الحرب؟ الأمر صعب جدا. الآن مرّ نحو 3 سنوات ونصف السنة على استبعاد الفرق الروسية، فهل توقفت الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ لا، لم تتوقف".

وفي الوقت نفسه، دحض رئيس اليويفا الاعتقاد السائد بأن كرة القدم قادرة على حل الأزمات السياسية بين الدول المتنازعة، مشددا على أن ذلك "غير صحيح".

وتابع تشيفرين "لا أفهم حقيقة أن يُقال إن كرة القدم يجب أن تحل هذه المشكلات (الحروب)، هذا غير ممكن على الإطلاق".

وأتم رئيس اليويفا "لا أستطيع استيعاب كيف يمكن لسياسي قادر على فعل الكثير لوقف المذبحة في أي مكان، وأن يخلد للنوم وهو يرى الأطفال والمدنيين قتلى".

وكان تشيفرين قد ظهر في منتصف أغسطس/آب الماضي، مع طفلين فلسطينيين هما تالا (12 عاما) ومحمد (9 سنوات) خلال تسليم الميداليات بعد نهاية مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقبل انطلاق تلك المباراة حمل 9 أطفال لاجئين من أفغانستان والعراق ونيجيريا وفلسطين وأوكرانيا لافتة كُتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".

Ayer, en la ceremonia de entrega de medallas de la Supercopa, Tala y Mohamed, niños refugiados de Gaza, se unieron al presidente de la UEFA Aleksander Ceferin en el podio. pic.twitter.com/huOGFmnDMZ — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) August 14, 2025

ويشارك فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي ضمن منافسات الدوري الأوروبي، وسيلعب في مرحلة الدوري ضد فرق أستون فيلا الإنجليزي، ودينامو زغرب الكرواتي، وأولمبيك ليون الفرنسي، وبولونيا الإيطالي، وكذلك فرايبورغ وشتوتغارت الألمانيين، وباوك سالونيك اليوناني وميتيلاند الدانماركي.

أما منتخب إسرائيل فهو ينافس على مقعد للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، من خلال تصفيات قارة أوروبا حيث يوجد في المجموعة التاسعة إلى جانب النرويج، وإيطاليا، وإستونيا ومولدوفا.