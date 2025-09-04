رياضة|بطولات أوروبية|إسرائيل

رئيس يويفا يحسم موقفه بشأن استبعاد إسرائيل من البطولات بسبب عدوانها على غزة

LJUBLJANA, SLOVENIA - SEPTEMBER 15: UEFA president Aleksander Ceferin of Slovenia speaks during a charity match for the Slovenian flood victims on September 15, 2023 in Ljubljana, Slovenia. In August 2023 major floods occurred in two-thirds of the Slovenian territory due to heavy rain. Deemed as the worst natural disaster of the country. (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images)
تشيفرين قال إنه ليس من مؤيدي فرض عقوبات على الرياضيين لأنهم ليسوا مسؤولين عن الحروب التي تشنها دولهم (غيتي)
Published On 4/9/2025
آخر تحديث: 17:56 (توقيت مكة)

كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، عن موقفه من المطالبات العديدة والمتكررة في الآونة الأخيرة، باستبعاد إسرائيل من المشاركة في بطولات "اليويفا" على صعيد المنتخبات والأندية، بسبب العدوان على قطاع غزة.

وتشن إسرائيل حرب إبادة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقتلت أكثر من 63 ألف مواطن مدني وأصابت أكثر من 161 ألفا آخرين، ورغم ذلك لم تُعاقب من الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم بالاستبعاد من البطولات كما حدث مع روسيا التي دخلت في حرب مع أوكرانيا.

وزعم تشيفرين أنه ليس من مؤيدي فرض عقوبات على الرياضيين بدعوى أنهم ليسوا مسؤولين عن الحروب التي تشنها دولهم.

وقال تشيفرين، في تصريحات أبرزها موقع "غيف مي سبورت" البريطاني، "ما يحدث للمدنيين هناك (غزة) يجرحني ويؤذيني، لكن من جهة أخرى لست مؤيدا لفرض عقوبات على الرياضيين".

وأضاف "ماذا يمكن أن يفعل اللاعب أو الرياضي لحكومته لوقف الحرب؟ الأمر صعب جدا. الآن مرّ نحو 3 سنوات ونصف السنة على استبعاد الفرق الروسية، فهل توقفت الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ لا، لم تتوقف".

Real Madrid v Atletico Madrid - UEFA Super Cup
تشيفرين: ما يحدث للمدنيين في غزة يجرحني ويؤذيني لكن من جهة أخرى لست مؤيدا لفرض عقوبات على الرياضيين (غيتي)

وفي الوقت نفسه، دحض رئيس اليويفا الاعتقاد السائد بأن كرة القدم قادرة على حل الأزمات السياسية بين الدول المتنازعة، مشددا على أن ذلك "غير صحيح".

وتابع تشيفرين "لا أفهم حقيقة أن يُقال إن كرة القدم يجب أن تحل هذه المشكلات (الحروب)، هذا غير ممكن على الإطلاق".

وأتم رئيس اليويفا "لا أستطيع استيعاب كيف يمكن لسياسي قادر على فعل الكثير لوقف المذبحة في أي مكان، وأن يخلد للنوم وهو يرى الأطفال والمدنيين قتلى".

وكان تشيفرين قد ظهر في منتصف أغسطس/آب الماضي، مع طفلين فلسطينيين هما تالا (12 عاما) ومحمد (9 سنوات) خلال تسليم الميداليات بعد نهاية مباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقبل انطلاق تلك المباراة حمل 9 أطفال لاجئين من أفغانستان والعراق ونيجيريا وفلسطين وأوكرانيا لافتة كُتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".

ويشارك فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي ضمن منافسات الدوري الأوروبي، وسيلعب في مرحلة الدوري ضد فرق أستون فيلا الإنجليزي، ودينامو زغرب الكرواتي، وأولمبيك ليون الفرنسي، وبولونيا الإيطالي، وكذلك فرايبورغ وشتوتغارت الألمانيين، وباوك سالونيك اليوناني وميتيلاند الدانماركي.

أما منتخب إسرائيل فهو ينافس على مقعد للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، من خلال تصفيات قارة أوروبا حيث يوجد في المجموعة التاسعة إلى جانب النرويج، وإيطاليا، وإستونيا ومولدوفا.

المصدر: الصحافة البريطانية

