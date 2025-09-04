شاهد.. سكالوني مدرب الأرجنتين يبكي بسبب ميسي

لم يتمكن ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني من حبس دموعه تأثرا بأحد الصحفيين الأرجنتينيين الذي بكى بشدة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة "التانغو" ضد فنزويلا في تصفيات أميركا اللاتينية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

ويستضيف منتخب الأرجنتين بطل النسخة الأخيرة من كأس العالم، نظيره الفنزويلي فجر الجمعة على ملعب المونيمنتال ضمن الجولة 17 وقبل الأخيرة من التصفيات المونديالية.

وأوضحت شبكة "تي واي سي سبورت" الأرجنتينية أن الصحفي أجهش بالبكاء مع تداول معلومات بأن النجم ليونيل ميسي، قد يخوض آخر مباراة له بقميص المنتخب في بلاده، الأمر الذي تأثر به المدرب سكالوني.

وخلال تلّقيه سؤالا خلال المؤتمر انتبه سكالوني لأحد الصحفيين وهو يبكي بشدة، فبادر المدرب إلى السؤال "هل يبكي؟ هل هو متأثر؟"، وسط ضحكات الحاضرين.

LA EMOCIÓN DE SCALONI 🥹 El técnico de la Selección Argentina le dedicó unas palabras a Messi, que mañana podría jugar su último partido oficial en el país, y no pudo contener las lágrimas al ver a un periodista emocionado. pic.twitter.com/WjazFrR3FX — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2025

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث سكالوني بكلمات مؤثرة عن ميسي قال فيها "لم أر لاعبا مثله من قبل، إنه لاعب يقدّم متعة خالصة، هو حاضر معنا اليوم وعلينا أن نستمتع بوجوده".

وأضاف "لقد لعبت معه، أن أكون زميلا له وأن أتمكن من تمرير الكرة إليه كان أمرا رائعا وبعدها أن أكون مدربه في كأس العالم وأن نفوز سويا كان أمرا مثيرا، مع مرور الوقت سندرك قيمة كل هذا. غدا ستكون مباراة مؤثرة".

وأتم سكالوني "من المؤكد أنها لن تكون مباراته الأخيرة في الأرجنتين، لأنه إن قرر ذلك فسنحرص على أن يخوض أخرى. سنبحث عن التوقيت المناسب لنفعل ذلك".

وكان ميسي قد ألمح قبل أيام إلى قرب اعتزاله اللعب دوليا بعد كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأجاب ميسي على سؤال حول مباراة الأرجنتين وفنزويلا "ستكون مباراة مميزة جدا بالنسبة لي لأنها الأخيرة في التصفيات (في بلده)".

وأضاف "لا أعرف إذا كانت ستكون هناك مباريات ودية أخرى بعد ذلك، لكن نعم، إنها مباراة مميزة جدا، ولهذا السبب ستكون عائلتي معي، زوجتي، أطفالي، والدي، إخوتي، وكذلك أكبر عدد ممكن من أقارب زوجتي، وسنأخذ التجربة بهذه الطريقة".

وختم ميسي "بعد ذلك، كما قلت، لا أعرف ما الذي سيحدث، كلنا ذاهبون بعقلية الفوز".

وقبل مباراة فجر الجمعة، ارتدى ميسي (38 عاما) قميص المنتخب الأرجنتيني في 193 مباراة سجل خلالها 112 هدفا وصنع 61 أخرى وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وقاد ميسي "التانغو" للتتويج بـ4 بطولات هي كوبا أميركا مرتين (2021 و2024) وكأس العالم (قطر 2022)، وفيناليسيما "كأس السوبر الأوروبي اللاتيني".

يُذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل، بل وضمن صدارة التصفيات إذ يمتلك في رصيده 35 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الاكوادور الثاني قبل جولتين من النهاية.