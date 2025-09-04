افتتاح منتظر لملعب "مولاي عبد الله" ونفاد تذاكر مباراة المغرب والنيجر بتصفيات المونديال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، نفاد تذاكر مباراة المغرب ضد ضيفه النيجر في تصفيات كأس العالم 2026 في وقت قياسي.

وستجرى المباراة لأول مرة على ملعب "مولاي عبد الله" في الرباط الذي يتسع لـ75 ألف شخص ويحتضن افتتاح كأس أمم أفريقيا والتي تقام بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026، وسيكون أيضا أحد ملاعب مونديال 2030.

وطالب اتحاد الكرة، الجماهير باقتفاء خريطة الدخول لضمان تنظيم سلس، حيث يتزامن اللقاء مع احتفالية تاريخية بحضور أساطير الكرة العالمية لافتتاح الملعب.

وتنطلق صفارة بداية المباراة بين المغرب والنيجر:

الساعة الثامنة مساء (20:00) حسب التوقيت المحلي في المغرب وتونس والجزائر.

العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية ومصر وقطر.

ملعب مولاي عبد الله تحفة معمارية رياضية تضاف إلى المغرب 🇲🇦 pic.twitter.com/qwzx9R3UaR — Mahdi Baladi/News (@MahdiBaladi) September 3, 2025

وتشير وسائل إعلام محلية مغربية أن اللمسات الأخيرة وضعت على هذه "المعلمة الرياضية" والتي ينتظرها المغاربة بشغف كبير، ويجري العمل بوتيرة متسارعة لضمان جاهزية الملعب قبل استضافة مباراة الغد، واستقبال "أسود الأطلس" بحلة جديدة.

وأعرب عدد من المغاربة عن إعجابهم وفخرهم بهذا الصرح الرياضي، حيث وصف أحدهم الملعب بأنه "تحفة فنية وبناء رائع تم في وقت قياسي".

ويعلق الجمهور المغربي آمالا كبيرة على هذا الملعب، الذي لا يُنظر إليه فقط على أنه أفضل ملعب في أفريقيا، بل من أفضل الملاعب العالمية. ومن المنتظر أن يستضيف مباريات منتخب المغرب في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة، إضافة إلى كونه أحد الملاعب المقررة لاستضافة فعاليات كأس العالم.