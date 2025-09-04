شاهد.. هدف عالمي للنجم العراقي ميمي في مرمى هونغ كونغ

سجل المهاجم العراقي مهند علي "ميمي" هدفين ليقود منتخب بلاده إلى فوز مثير على حساب نظيره هونغ كونغ 2-1، اليوم الخميس، في بطولة كأس ملك تايلند الدولية الودية.

وافتتح منتخب هونغ كونغ التسجيل في الدقيقة الـ60، قبل أن يظهر "ميمي" بطريقة رائعة، مدركا التعادل عبر مقصية سكنت الشباك، ليعود اللاعب بعد قليل لإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الـ80.

وكالنار في الهشيم، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف الأول العالمي الذي سجله ميمي.

ورغم دخوله بديلا، فإن "ميمي" قدّم مستوى مميزا، ليؤكد أنّه يستحق فرصة المدرب غراهام أرنولد في مرحلة الملحق الآسيوي الأول المؤهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويسعى منتخب العراق إلى بلوغ كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، إذ كانت مشاركته الوحيدة في نسخة 1986 التي أقيمت في المكسيك آنذاك، ليغيب منتخب "أسود الرافدين" لسنوات طويلة عن البطولة الأهم على صعيد المنتخبات، لكن الحظوظ ارتفعت في نسخة 2026 بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 32 إلى 48.

ويلعب منتخب العراق ضمن مجموعة تضم السعودية وإندونيسيا، ويتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، بينما يلعب وصيف المجموعة مع صاحب المركز الثاني في مجموعة قطر والإمارات وسلطنة عمان.