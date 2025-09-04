نيوكاسل يضم الكونغولي يوان ويسا قبل 30 ثانية من غلق سوق الانتقالات

في مشهد درامي حبَس الأنفاس، حُسم انتقال المهاجم الكونغولي يوان ويسا إلى نادي نيوكاسل الإنجليزي قبل 30 ثانية فقط من إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، بصفقة بلغت قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني، وسط جدل واسع حول طريقة إدارة نادي برينتفورد للملف.

من برينتفورد إلى نيوكاسل

شهدت الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات ارتفاعا لافتا في قيمة ويسا، إذ قفز سعره من 25 إلى 55 مليون جنيه إسترليني خلال شهر واحد فقط، وكان نادي برينتفورد قد اشترط التعاقد مع بديل قبل السماح له بالمغادرة، خاصة بعد انتقال زميله بريان مبويمو إلى مانشستر يونايتد، وبالفعل، ضم النادي المهاجم البوركيني دانغو واتارا من بورنموث، لكن سرعان ما أعلن أن الصفقة جاءت لتعويض رحيل مبويمو وليس كبديل لويسا، مما دفع برينتفورد إلى رفض عرض محسّن من نيوكاسل بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني.

غضب اللاعب وتعقيدات اللحظة الأخيرة

شعر ويسا بالخيانة بعد أن وُعد بالسماح له بالمغادرة، فامتنع عن التدريبات ونشر بيانا غاضبا عبر حسابه على إنستغرام، اتهم فيه النادي بنكث وعوده، في خطوة ذكّرت الجماهير بما فعله ألكسندر إيساك سابقا حين احتج على إدارة ناديه، لكن الأمور انقلبت في اليوم الأخير من السوق، حين باع نيوكاسل مهاجمه إيساك إلى نادي ليفربول مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، مما دفعه إلى تقديم عرض ضخم لويسا، رغم بلوغه 29 عاما، مما اعتبره كثيرون سعرا مبالغا فيه مقارنة بصفقة إيساك السابقة حين كان عمره 22 عاما فقط.



توقيع قبل الإغلاق بثوان

انطلق ويسا بسيارته إلى نيوكاسل فور قبول العرض، وأجرى الفحص الطبي في أحد مستشفيات المدينة، ثم انتقل إلى ملعب سانت جيمس بارك لتصوير المواد الدعائية، دون أن يدرك أنه نسي توقيع أحد النماذج الرسمية المطلوبة لإتمام الصفقة.

وفي مشهد أقرب إلى الأفلام، ركض أحد ممثلي اللاعب عبر منشآت التدريب بحثا عنه، وتمكن من الحصول على توقيعه قبل انتهاء فترة التمديد الرسمية بدقيقتين فقط، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، أُعتمدت الصفقة رسميا في تمام الساعة 8:59 مساء، أي قبل دقيقة واحدة من إغلاق السوق.

مهمة دولية تؤجل الظهور الأول

رغم اكتمال الصفقة، سيغيب ويسا عن أولى مبارياته مع "الماكبايس" -لقب نيوكاسل- إذ توجه إلى الكونغو الديمقراطية للمشاركة في تصفيات كأس العالم، حيث سيواجه منتخبي جنوب السودان والسنغال يومي 5 و9 سبتمبر/أيلول الجاري.