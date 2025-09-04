من الفحوص الطبية إلى الأحوال الجوية.. صفقات كروية انهارت في آخر اللحظات

في كثير من الأحيان تتحطّم أحلام لاعبي كرة القدم بالانتقال إلى فريق جديد، لعدة أسباب بينها، المطالب المالية الكبيرة لأنديتهم أو لتعنت مسؤوليها في التخلي عنهم، أو إخفاق اللاعب في تجاوز الفحص الطبي الذي يخضع له قبل إتمام أي صفقة، وهو عُرف معمول به في عالم "المستديرة الساحرة"، وفي رياضات أخرى أيضا.

وكثيرا ما تخيّل لاعبون أنفسهم وهم يرتدون قميصا جديدا، بل ويسرحون في خيالهم بمسيرتهم مع الفريق الجديد، قبل أن يصطدموا على أرض الواقع بصخرة الفحص الطبي، الذي يدمّر هذه الأحلام والخطط في مهدها.

ولا يتعلق الأمر بلاعب محدّد أو بحالة معينة، بل إن مثل هذه الحالات واردة الحدوث في عالم كرة القدم.

وتاليا، صفقات لم تُنجز بسبب عدم تجاوز اللاعبين اختبار الفحص الطبي، حسب صحيفة "آس" الإسبانية:

راؤول تامودو (غلاسكو رينجرز)

بعد نيله فضية أولمبياد سيدني 2000 مع منتخب إسبانيا، كان تامودو قريبا من الانتقال إلى الدوري الأسكتلندي، غير أن الفحص الطبي كشف عن إصابة خطيرة في الركبة تتطلب الخضوع لجراحة أو الاعتزال، فتم إلغاء الصفقة.

ورغم هذه المشكلة الصحية، فإن تامودو واصل مسيرته الاحترافية مع إسبانيول حتى اعتزل كرة القدم عام 2010.

غابرييل ميليتو (ريال مدريد)

في عام 2003، كان الأرجنتيني ميليتو قريبا من ارتداء قميص ريال مدريد، لكن في أثناء خضوعه للفحص الطبي تبيّن وجود إصابة سابقة في الركبة قد تعود إليه مجددا، فأُلغيت الصفقة.

انتقل اللاعب بعدها إلى ريال سرقسطة ثم برشلونة، وتعرّض لإصابة في الرباط الصليبي بعد سنوات تماما كما توقع أطباء ريال مدريد.

تياغو موتا (راسينغ سانتاندير)

في صيف 2008، اقترب النادي الإسباني من ضم الإيطالي موتا، لكن الفحص الطبي كشف عن إصابة في الركبة لم يتعاف اللاعب منها بعد، فأُلغيت الصفقة، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد، وجنوى، ومن ثم إنتر ميلان، وباريس سان جيرمان.

لويس ريمي (ليفربول)

في صيف 2014، أوشك ليفربول على التعاقد مع الفرنسي ريمي مقابل 10 ملايين يورو، لكن الفحص الطبي كشف عن وجود مشكلة في قلب اللاعب منذ 2010 فأُلغيت الصفقة.

إعلان

باتريك شيك (يوفنتوس)

أوقف مسؤولو "السيدة العجوز" انتقال شيك صيف 2017، بسبب مشكلات محتملة في القلب تم الكشف عنها في أثناء الفحص الطبي.

نبيل فقير (ليفربول)

في صيف 2018، كان فقير في ذروة تألقه بعد موسم مذهل مع ليون وفوزه بكأس العالم مع منتخب فرنسا، وسافر إلى إنجلترا للانضمام إلى ليفربول، واللافت أنه التقط صورا بقميص فريقه الجديد.

لكن الصفقة فشلت بعد الفحص الطبي بسبب اكتشاف مشاكل في ركبته التي أصيب فيها بالرباط الصليبي سابقا.

فيدات موريكي (كلوب بروج)

في صيف 2022، حاول الفريق البلجيكي التعاقد مع الكوسوفي موريكي، بعدما قدّم موسما رائعا مع مايوركا الذي استعاره من لاتسيو الإيطالي، لكن الصفقة توقفت، لأن المهاجم لم يحقق نتائج جيدة في اختبار الجري على الجهاز في أثناء الفحص الطبي.

وأخبر موريكي الأطباء بأنه لم يتدرب مؤخرا وأنه لا يريد إجهاد نفسه لتجنب الإصابة، لكن بروج رفض إتمام الصفقة بدعوى أنه ليس في حالة بدنية مثالية، واللافت أنه بعد أيام قليلة عاد النادي البلجيكي ليطلب إعارته فرفض اللاعب، ثم انتقل بعدها إلى مايوركا بشكل نهائي مقابل 9.5 ملايين يورو.

نيكولاس جاكسون (بورنموث)

اتفق فياريال مع بورنموث في يناير/كانون الثاني 2023 على انتقال جاكون مقابل 23 مليون يورو، لكن الصفقة فشلت بسبب إصابة اللاعب في وتر العضلة الخلفية، ليبقي مع الفريق الإسباني وأنهى الموسم بشكل رائع، ثم انتقل بعدها إلى تشلسي مقابل 37 مليون يورو.

حكيم زياش (النصر السعودي)

فشل انتقال الدولي المغربي حكيم زياش من تشلسي إلى النصر السعودي صيف 2023، بسبب اكتشاف مشاكل في الركبة والورك ظهرت في أثناء الفحص الطبي، وهو ما أجبر "العالمي" على إلغاء الصفقة.

مويس كين (أتلتيكو مدريد)

مع قرب رحيل أنخيل كوريا عن الفريق الإسباني في يناير/كانون الثاني 2024، تحرّك "الروخي بلانكوس" للتعاقد مع كين الذي كان مهمّشا في يوفنتوس، لكن الصفقة أُلغيت لأن أطباء أتلتيكو اعتبروا أن فترة تعافي اللاعب من إصابة قوية في قصبة الساق ستكون أطول.

وعاد كين إلى الملاعب في تلك الفترة في العاشر من مارس/آذار 2024، ولم يقدّم مستواه المعروف مع يوفنتوس.

كيفن دانسو (روما)

في صيف 2024، وقف دانسو على باب فريق العاصمة الإيطالية، لكن بعد خضوعه للفحص الطبي كُشف عن مشكلة قلبية محتملة فأُلغيت الصفقة، لكن بعد التأكد من سلامته وقّع لتونتهام هوتسبير في يناير/كانون الثاني 2025 وفاز مع الفريق اللندني بالدوري الأوروبي.

فيكتور بونيفاس (ميلان)

في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وصل المهاجم النيجيري بونيفاس إلى إيطاليا من أجل إتمام انتقاله إلى "الروسونيري" قادما من باير ليفركوزن الألماني، لكن في أثناء الفحص الطبي اكتشف الأطباء مشاكل في ركبته فأُلغيت الصفقة.

أما أبرز الصفقات الأخرى التي ألغيت لسبب غير الإخفاق في تجاوز الفحص الطبي، فهي:

الإنجليزي جورج بويد إلى نوتنغهام فورست: انهار انتقال بويد إلى نوتنغهام فورست عام 2013 لسبب مثير للغرابة. فبعد أن وافق فورست على صفقة مع بيتربورو، لم تُستكمل العملية بسبب "فحص نظر غير حاسم"، مما دفعهم إلى إلغائها. استشاط دارا ماكنتوني، رئيس نادي بيتربورو، غضبا من النتيجة، واصفا قرارهم بالانسحاب من الصفقة بأنه "عار".

انهار انتقال بويد إلى نوتنغهام فورست عام 2013 لسبب مثير للغرابة. فبعد أن وافق فورست على صفقة مع بيتربورو، لم تُستكمل العملية بسبب "فحص نظر غير حاسم"، مما دفعهم إلى إلغائها. استشاط دارا ماكنتوني، رئيس نادي بيتربورو، غضبا من النتيجة، واصفا قرارهم بالانسحاب من الصفقة بأنه "عار". الويلزي دانيال جيمس إلى ليدز يونايتد: انضم جيمس في النهاية إلى ليدز يونايتد عام 2021، لكنه كان على وشك الانضمام إليهم في يناير/كانون الثاني 2019. وشوهد الجناح الويلزي وهو يرتدي قميص ليدز يونايتد، حتى أنه اجتاز الفحص الطبي قبل أن يُلغي سوانزي الصفقة في اللحظة الأخيرة. ووفقًا للتقارير آنذاك، لم يكن سوانزي راضيا عن هيكل الدفع في الصفقة، فقرر الانسحاب. وانتهى به الأمر بالبقاء في سوانزي حتى نهاية موسم 2018-2019 قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في الصيف.

انضم جيمس في النهاية إلى ليدز يونايتد عام 2021، لكنه كان على وشك الانضمام إليهم في يناير/كانون الثاني 2019. وشوهد الجناح الويلزي وهو يرتدي قميص ليدز يونايتد، حتى أنه اجتاز الفحص الطبي قبل أن يُلغي سوانزي الصفقة في اللحظة الأخيرة. ووفقًا للتقارير آنذاك، لم يكن سوانزي راضيا عن هيكل الدفع في الصفقة، فقرر الانسحاب. وانتهى به الأمر بالبقاء في سوانزي حتى نهاية موسم 2018-2019 قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد في الصيف. النيجيري جون أوبي ميكيل إلى مانشستر يونايتد: في أبريل/نيسان 2005، أعلن يونايتد تعاقده مع ميكيل من لين بعقد مبدئي بقيمة 5.36 ملايين دولار. أبرم "الشياطين الحمر" الصفقة مباشرةً مع ميكيل متجاوزين وكيله، مما زاد الأمور تعقيدا عندما ادّعى تشلسي وجود صفقة سارية للتعاقد مع لاعب خط الوسط عندما يبلغ الـ18 من عمره. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحاول حلّ المشكلة. التي لم يتمكنوا من حلّها لمدة عام تقريبا.

في أبريل/نيسان 2005، أعلن يونايتد تعاقده مع ميكيل من لين بعقد مبدئي بقيمة 5.36 ملايين دولار. أبرم "الشياطين الحمر" الصفقة مباشرةً مع ميكيل متجاوزين وكيله، مما زاد الأمور تعقيدا عندما ادّعى تشلسي وجود صفقة سارية للتعاقد مع لاعب خط الوسط عندما يبلغ الـ18 من عمره. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحاول حلّ المشكلة. التي لم يتمكنوا من حلّها لمدة عام تقريبا. السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى أرسنال: في عام 2000 كاد إبراهيموفيتش أن يوقع لأرسنال عندما كان مراهقا، لكن سبب عدم إتمام الصفقة لا يزال مضحكا حتى يومنا هذا. ويقول زلاتان: "كنت ارتدي قميص أرسنال رقم 9، وأراد مني أرسين فينغر أن أحضر لتجربة لمدة أسبوعين. كان كل شيء على ما يرام حتى طلب مني الحضور. ويضيف "لذا أتيت إلى مكتب فينغر، من الواضح أنه فينغر، وأنا لستُ ذا شأن في هذه اللحظة. طلب مني أن أقوم بتجربة، فقلتُ: ‘أنا لا أجرب. قال: ماذا تقصد؟ فأجبته، أنا لا أجرب. إما أن تُريدني أو لا تُريدني. وإلا فلماذا أنا هنا؟"

في عام 2000 كاد إبراهيموفيتش أن يوقع لأرسنال عندما كان مراهقا، لكن سبب عدم إتمام الصفقة لا يزال مضحكا حتى يومنا هذا. ويقول زلاتان: "كنت ارتدي قميص أرسنال رقم 9، وأراد مني أرسين فينغر أن أحضر لتجربة لمدة أسبوعين. كان كل شيء على ما يرام حتى طلب مني الحضور. ويضيف "لذا أتيت إلى مكتب فينغر، من الواضح أنه فينغر، وأنا لستُ ذا شأن في هذه اللحظة. طلب مني أن أقوم بتجربة، فقلتُ: ‘أنا لا أجرب. قال: ماذا تقصد؟ فأجبته، أنا لا أجرب. إما أن تُريدني أو لا تُريدني. وإلا فلماذا أنا هنا؟" التوغولي إيمانويل أديبايور إلى أستون فيلا: في عام 2015، اتفق أستون فيلا مع توتنهام على صفقة لضم أديبايور. ومع ذلك، لم تُبرم الصفقة لسبب غريب. بعد اجتيازه الفحص الطبي، بدأ المهاجم يُعيد التفكير في الانتقال قبل أن تُخبره "قوة عليا" على حد وصفه بأنه يُخطئ. وقال لاعب أستون فيلا السابق ميكا ريتشاردز في بودكاست "الباقي كرة قدم" إن "هناك قصة في أستون فيلا، عندما تخلصنا من بنتيكي، كان في قمة مستواه آنذاك. حصلنا على أديبايور، جاء وأجرى الفحص الطبي، وكاد يوقع على الأوراق، حتى أن هناك صورة له وهو يرتدي القميص، لكن سبب عدم توقيعه هو أنه رأى حلمًا بأنه يتخذ قرارا خطأ".

في عام 2015، اتفق أستون فيلا مع توتنهام على صفقة لضم أديبايور. ومع ذلك، لم تُبرم الصفقة لسبب غريب. بعد اجتيازه الفحص الطبي، بدأ المهاجم يُعيد التفكير في الانتقال قبل أن تُخبره "قوة عليا" على حد وصفه بأنه يُخطئ. وقال لاعب أستون فيلا السابق ميكا ريتشاردز في بودكاست "الباقي كرة قدم" إن "هناك قصة في أستون فيلا، عندما تخلصنا من بنتيكي، كان في قمة مستواه آنذاك. حصلنا على أديبايور، جاء وأجرى الفحص الطبي، وكاد يوقع على الأوراق، حتى أن هناك صورة له وهو يرتدي القميص، لكن سبب عدم توقيعه هو أنه رأى حلمًا بأنه يتخذ قرارا خطأ". الإنجليزي مارك غويهي إلى ليفربول: بلا شك، هي أكبر صفقة انتقال فاشلة عام 2025. مع تبقي عام واحد فقط على انتهاء عقده مع كريستال بالاس، وافق النادي على بيعه إلى ليفربول مقابل 46.86 مليون دولار، بشرط التعاقد مع بديل. وبدا أن كل شيء قد اكتمل من جانب ليفربول وفريق غويهي، لكن كريستال بالاس أفسد الصفقة لعدم تمكنه من التعاقد مع بديله في الوقت المناسب. ومما زاد الطين بلة أن غويهي كان قد صوّر فيديو رحيله من كريستال بالاس، وسُرّب لاحقًا على الإنترنت.

بلا شك، هي أكبر صفقة انتقال فاشلة عام 2025. مع تبقي عام واحد فقط على انتهاء عقده مع كريستال بالاس، وافق النادي على بيعه إلى ليفربول مقابل 46.86 مليون دولار، بشرط التعاقد مع بديل. وبدا أن كل شيء قد اكتمل من جانب ليفربول وفريق غويهي، لكن كريستال بالاس أفسد الصفقة لعدم تمكنه من التعاقد مع بديله في الوقت المناسب. ومما زاد الطين بلة أن غويهي كان قد صوّر فيديو رحيله من كريستال بالاس، وسُرّب لاحقًا على الإنترنت. البرازيلي رونالدينيو إلى مانشستر يونايتد: كان رونالدينيو ليُصبح نجما لامعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان على وشك الانضمام إلى يونايتد عام 2003. ونظرا لتطلع يونايتد لخلافة ديفيد بيكهام، دخلوا في مفاوضات مع رونالدينيو، الذي كان يلعب لباريس سان جيرمان آنذاك. ونجح برشلونة في التفوق على يونايتد في الحصول على توقيعه، وكان الطقس في إسبانيا أحد أسباب انضمامه إلى النادي الإسباني.

كان رونالدينيو ليُصبح نجما لامعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان على وشك الانضمام إلى يونايتد عام 2003. ونظرا لتطلع يونايتد لخلافة ديفيد بيكهام، دخلوا في مفاوضات مع رونالدينيو، الذي كان يلعب لباريس سان جيرمان آنذاك. ونجح برشلونة في التفوق على يونايتد في الحصول على توقيعه، وكان الطقس في إسبانيا أحد أسباب انضمامه إلى النادي الإسباني. البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى بلاكبيرن: في عام 2010، كان ليفاندوفسكي على وشك الانضمام إلى بلاكبيرن روفرز مقابل 9.37 ملايين دولار، حتى ألغى بركان أيسلندا الصفقة. مع انتشار سحابة الرماد البركاني فوق شمال أوروبا، لم يتمكن ليفاندوفسكي من السفر إلى إنجلترا لإتمام الفحص الطبي، فأُلغيت الصفقة لاحقا.

في عام 2010، كان ليفاندوفسكي على وشك الانضمام إلى بلاكبيرن روفرز مقابل 9.37 ملايين دولار، حتى ألغى بركان أيسلندا الصفقة. مع انتشار سحابة الرماد البركاني فوق شمال أوروبا، لم يتمكن ليفاندوفسكي من السفر إلى إنجلترا لإتمام الفحص الطبي، فأُلغيت الصفقة لاحقا. الإسباني ديفيد دي خيا إلى ريال مدريد: في 2015 كان الإسباني، بلا شك، أفضل حارس مرمى في عالم كرة القدم آنذاك، وكان ريال مدريد قد اتفق مع مانشستر يونايتد على التعاقد معه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات. فشلت الصفقة في اللحظة الأخيرة بسبب جهاز فاكس معيب، مما أدى إلى عدم تقديم أوراقه في الوقت المحدد. وتبادل الناديان اللوم بسبب فشل الصفقة، لكن دي خيا انتهى به الأمر بالبقاء في يونايتد لمدة 8 سنوات أخرى.