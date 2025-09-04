مصر ضد إثيوبيا.. موعد المباراة والتشكيلة والقنوات الناقلة

يسعى المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى حجز بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم، التي تقام بأميركا وكندا والمكسيك العام المقبل، حينما يواجه إثيوبيا في الجولة السابعة من منافسات المجموعة للتصفيات القارية المؤهلة للمونديال.

وشارك الفراعنة في 3 نسخ لكأس العالم في أعوام 1934 و1990 و2018.

موعد مباراة مصر ضد إثيوبيا

تقام المباراة غدا الجمعة 5 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب القاهرة الدولي، وتنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر وقطر والسعودية.

قنوات البث المباشر لمباراة مصر وإثيوبيا

قناة أون سبورت 1

يحتاج المنتخب المصري بقيادة نجمه محمد صلاح للفوز على المنتخب الإثيوبي ثم بوركينا فاسو خارج ملعبه يوم الثلاثاء المقبل ليحصد بطاقة التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة ودون الانتظار للجولتين الأخيرتين.

واستدعي حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، القوة الضاربة، عدا محمد عبد المنعم، مدافع نيس، بسبب الإصابة، وإمام عاشور، لاعب وسط فريق الأهلي المصري، الذي لا يزال في طور التأهيل بعد تعافيه من جراحة كسر في الترقوة التي تعرض لها في مباراة فريقه مع إنتر ميامي الأميركي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

ترتيب المجموعة الأولى

مصر: 16 نقطة

بوركينا فاسو: 11 نقطة

سيراليون: 8 نقاط

إثيوبيا: 6 نقاط

غينيا بيساو: 6 نقاط

جيبوتي: نقطة وحيدة.

المواجهات السابقة بين مصر وإثيوبيا

14 فوزا لمصر

3 انتصارات لإثيوبيا

تعادلان

تشكيلة مصر المتوقعة ضد إثيوبيا

محمد الشناوي، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، محمد هاني، محمد حمدي، حمدي فتحي، زيزو، تريزيغيه، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.