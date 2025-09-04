فيفا يكشف عن أرقام قياسية في الانتقالات الصيفية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تقريره السنوي أن فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 شهدت إنفاقا غير مسبوق من الأندية حول العالم، إذ بلغت قيمة التعاقدات الدولية 9.76 مليارات دولار، لتسجل قفزة تتجاوز 50% مقارنة بصيف 2024، وتقترب من حاجز الـ10 مليارات في سابقة بتاريخ اللعبة.

نشاط استثنائي في السوق

وقال الفيفا إنه تم إبرام نحو 12 ألف صفقة انتقال دولية بين الأندية.

وأن كرة القدم النسائية واصلت منحنى النمو بتسجيلها أكثر من 1100 صفقة، وصلت قيمتها إلى 12 مليون دولار.

وكانت الصفقة الأبرز في كرة السيدات انتقال المكسيكية ليزبيث أوبايي من نادي تيغريس إلى أورلاندو برايد الأميركي مقابل 1.5 مليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.

قال إيميليو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال بالفيفا: "لاحظنا أن فترة الانتقالات في حالة نشاط كامل سواء في كرة القدم للرجال أو للسيدات.. الأرقام المتزايدة في انتقالات السيدات لا تقل إثارة للإعجاب، فهي تؤكد النمو المتسارع للعبة على مستوى الأندية".

الدوري الإنجليزي يواصل الهيمنة

تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز المشهد مجددا بإجمالي إنفاق بلغ 3 مليارات دولار.

الأندية الألمانية وحدها حصلت على 893 مليون دولار من نظيراتها الإنجليزية في صفقات لاعبيها.

الصفقة الأكبر تمثلت في انتقال الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن إلى ليفربول مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (156.7 مليون دولار) مع المكافآت.

ليفربول عزز صفوفه أيضا بالمهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكي من فرانكفورت، في حين ضم نيوكاسل يونايتد الألماني نيك فولتيماده من شتوتغارت في أغلى صفقة بتاريخ النادي.

خريطة الإنفاق

ألمانيا جاءت في المركز الثاني بإجمالي 980 مليون دولار.

إيطاليا حلت ثالثة بـ950 مليون دولار.

من حيث عدد اللاعبين:

إنجلترا في الصدارة بـ535 لاعبا.

البرتغال ثانية بـ479 لاعبا.

البرازيل ثالثة بـ425 لاعبا.

قراءة في الأرقام

هذا التضخم في أرقام السوق يعكس سباق الأندية الأوروبية الكبرى على تعزيز صفوفها قبل كأس العالم 2026، إذ ارتفع الطلب على النجوم الشباب وازدادت حدة المنافسة بين الدوريات الكبرى على مواهب البرازيل وأفريقيا وأوروبا الشرقية.

في المقابل، يثير هذا الإنفاق الهائل نقاشا حول الاستدامة المالية وضرورة تشديد لوائح اللعب المالي النظيف، حتى لا تتحول بعض الأندية إلى كيانات مثقلة بالديون رغم الأرباح التجارية الضخمة.