صلاح يرد بقوة على "إهانة" جماهير ليفربول لنونيز ودياز

أشعل النجم المصري محمد صلاح الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد دفاعه العلني عن زميليه السابقين في ليفربول، الأوروغواياني داروين نونيز والكولومبي لويس دياز، في مواجهة موجة من المقارنات الساخرة مع القادمين الجدد فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك.

خلفية الأزمة

البداية جاءت عندما نشر حساب جماهيري شهير على منصة "إكس" (تويتر سابقا) صورة مركبة للاعبين الجدد فيرتز وإيزاك بألوان زاهية، مقابل صور باهتة لدياز ونونيز، مرفقة بتعليق: "أكبر عملية تطوير في تاريخ كرة القدم"، في إشارة إلى أن انتقال النجمين الألماني والسويدي يمثل "التطوير الأكبر" بتاريخ ليفربول.

هذا المنشور اعتبره صلاح تقليلا من شأن رفاقه السابقين الذين قادوا "الريدز" للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات. ورد صلاح عبر حسابه الرسمي: "ماذا لو احتفلنا بالصفقات الرائعة من دون التقليل من شأن أبطال البريميرليغ؟".

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

انتقالات مثيرة للجدل

ليفربول دخل سوق الانتقالات الصيفية بقوة، إذ ضم الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، ثم حسم صفقة السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل في الساعات الأخيرة مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

بالمقابل، رحل لويس دياز إلى بايرن ميونيخ مقابل نحو 65 مليون جنيه إسترليني، في حين انتقل داروين نونيز إلى الهلال السعودي مقابل 53 مليونا.

اعتذار المشجعين

بعد رد صلاح، سارع الحساب الجماهيري إلى نشر اعتذار، مؤكّدا أن الهدف لم يكن الإساءة إلى دياز أو نونيز، بل تسليط الضوء على قيمة التعاقدات الجديدة.

دياز ونونيز… أرقام وإنجازات

لويس دياز: سجل 13 هدفا وصنع 7 تمريرات حاسمة الموسم الماضي في الدوري، ولعب دورا محوريا في استعادة اللقب.

داروين نونيز: رغم تذبذب أرقامه التهديفية، إلا أنه ظل أحد أكثر اللاعبين جهدا وإخلاصا بشهادة المدرب آرني سلوت وزملائه.