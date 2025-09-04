سبينس يصبح أول لاعب مسلم في المنتخب الإنجليزي

أصبح جيد سبينس، مدافع فريق توتنهام، أول لاعب مسلم يمثل منتخب إنجلترا للرجال، بعد استدعائه لأول مرة إلى تشكيلة "الأسود الثلاثة" لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم ضد أندورا وصربيا.

وتمثل هذه الخطوة تحولا في مسيرة الظهير الأيسر "للسبيرز"، ولاعب ميدلسبره السابق، الذي أُعير 3 مرات من توتنهام إلى رين وليدز وجنوى، قبل أن يثبت نفسه في الفريق الأول الموسم الماضي.

ورغم أن اتحاد كرة القدم لا يحتفظ بسجل لدين اللاعب، فإن سبينس أصبح أول مسلم يلعب للمنتخب الإنجليزي، إذ لم يسبق للاعب مسلم ارتداء قميص المنتخب من قبل.

وقال سبينس (25 عاما) في تصريحاته لوسائل الإعلام -أمس الأربعاء- خلال مشاركته في تدريبات المنتخب بملعب سانت جيمس بارك "إنها نعمة، إنه أمر مذهل حقا، لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن ذلك".

وتابع "أدعو الله كثيرا، وأشكره. في أصعب لحظات حياتي وأحلكها، لطالما آمنت أن الله كان دائما بجانبي، إيماني له قيمة عظيمة بالنسبة لي".

وقال سبينس إنه لا يشعر بأي ثقل إضافي على كتفيه بسبب ديانته، لكنه يأمل أن تساهم قصته في رفع معنويات الآخرين.

وأضاف "لا أشعر بأي ضغط تجاه بعض الأمور، ألعب كرة القدم بابتسامة على وجهي، وأكون سعيدا، وسأعتني بالباقي بنفسي".

وأوضح "إذا استطعت فعل ذلك، فأنت قادر عليه، ليس فقط الأطفال المسلمون، بل أي طفل من أي دين. افعل ما يحلو لك، وستتمكن من تحقيقه".

وقال سبينس "من المؤكد أن اللعب لمنتخب إنجلترا يمثل إنجازا كبيرا بنسبة 100%، لقد جعلني المدرب أشعر بالراحة، والجميع هنا كذلك، لعبت أيضا مع فريق تحت 21 عاما، لذا أعرف أكثر، أما على مستوى الكبار، فلم يسبق لي ذلك، لقد رحب بي اللاعبون واحتضنوني".

وتلعب إنجلترا مع أندورا على ملعب فيلا بارك، السبت المقبل، قبل أن تسافر لمواجهة صربيا في بلغراد، الثلاثاء المقبل، في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة 11.

وقبل 15 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، شارك سبينس لمدة 64 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025، وبعد ذلك التاريخ، أكمل 90 دقيقة في 19 مباراة من أصل 22 خاضها توتنهام في الدوري.

تحول جذري في مسيرة اللاعب

وكان التحول واضحا في مسيرة اللاعب، حيث كان سبينس متأخرا جدا في ترتيب اختيار مدرب توتنهام السابق أنجي بوستيكوغلو، لدرجة أنه لم يدرج حتى في تشكيلة دور المجموعات في الدوري الأوروبي، واقتصرت مشاركته فقط في مرحلة خروج المغلوب لكنه لعب 180 دقيقة في الفوز على ألكمار بدور الـ16.

ثم دخل بديلا عندما فاز توتنهام على مانشستر يونايتد في النهائي ليحصد أول لقب كبير له منذ 17 عاما، ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في هذه العملية.

وكان ذلك التقدم الذي أحرزه سبينس كبيرا في الموسم الماضي، حتى تحدث البعض عن إمكانية مشاركته في أول تشكيلة للمنتخب الإنجليزي بقيادة توماس توخيل في مارس/آذار الماضي.

ولكن سبينس غاب عن المباراة، وتم استدعاء الشاب مايلز لويس سكلي من أرسنال كظهير أيسر جديد بدلا عنه، على الرغم من أن لاعب توتنهام قام بعدد أكبر من التدخلات والاعتراضات والتصديات والرأسيات الدفاعية في الدوري الإنجليزي الممتاز في تلك المرحلة من الموسم.

لكن سبينس بقي في الصورة، وبعد أن لعب كل دقيقة مع توتنهام في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، تم استدعاؤه للفريق الأول.

وكان الظهير الأيسر الإنجليزي قد حصل على أول فرصة له مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما تحت قيادة لي كارسلي في مارس/آذار 2022 ضد ألبانيا.

وكان كارسلي يرغب في اصطحاب سبينس إلى بطولة أوروبا تحت 21 عاما عام 2023، وتوجت إنجلترا بلقب هذه البطولة بفوزها على إسبانيا في النهائي، لكن الإصابة أبعدت المدافع عن المنافسات.

وبالنسبة لكارسلي، فإن صعود سبينس إلى الشهرة ليس مفاجئا، إذ قال عنه في وقت سابق من هذا العام "أحب جِيد، أعتقد أنه لاعب رائع، أنه لاعب مثير للغاية، هجومي، رياضي، هادئ ولكنه متواضع".

وتابع "يتمتع سبينس بعديد من الصفات، بما في ذلك قدرته على القيادة والمراوغة بالكرة، والتسجيل والإبداع والدفاع. إنه لاعب لا حدود لقدراته".