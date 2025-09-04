الريان القطري يضم المهاجم ميتروفيتش من الهلال السعودي

أعلن نادي الريان المنافس في الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين اليوم الخميس تعاقده مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش قادما من الهلال السعودي.

وذكر الريان عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ما أبطى بالسيل إلا كبره..ميتروفيتش رياني" مصحوبا بفيديو لتقديم اللاعب الذي ظهر وهو يرتدي قميص فريقه الجديد.

ولم يكشف النادي القطري عن التفاصيل المالية للتعاقد ولا مدته.

في المقابل أعلن الهلال عبر صفحته على إكس رحيل اللاعب الصربي (30 عاما) في تدوينة كتب فيها "شكرا ميتروفيتش" مصحوبا بصورة للاعب.