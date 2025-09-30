موعد مباراة برشلونة وسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من مرحلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وقنوات البث المباشر الناقلة للمواجهة المرتقبة.

ويدخل الفريقان وهما منقوصان بلاعبين أساسيين قد يؤثران على الفريقين ولكن الفرجة والمتعة الكروية مضمونتان في مواجهة بطلين سابقين للمسابقة القارية الأم.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تقام المباراة الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي في برشلونة.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

bein sports 1

Dazn laliga

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

وبسبب الإصابة، يفتقد الفريق الباريسي إلى خدمات كل من:

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا

الفرنسي عثمان ديمبلي

البرازيلي ماركينيوس

في المقابل، انضم فيتينيا وجواو نيفيش لقائمة سان جيرمان للمباراة، التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء.

غيابات برشلونة

في المقابل يعاني برشلونة من قائمة إصابات مؤثرة هم:

رافينيا

خوان غارسيا

بالدي

فيرمين لوبيز

غافي

ولكن الخبر السعيد لجماهير البرسا هو عودة لامين جمال إلى التشكيلة الأساسية ضد سان جيرمان بعد أن شارك بديلا في مباراة ريال سوسيداد وصناعته هدف الفوز الذي سجله ليفاندوفسكي، بعد أقل من دقيقة على مشاركته.

ووعد لامين جمال بإعادة الكأس الى خزانة النادي الكاتالوني الذي لم يفز بها منذ عام 2015 خلال فترة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم إمكانات جمال الهائلة والتي لا تزال تحتاج للتطوّر، نجح برشلونة في التحسّن من دونه هذا الموسم.

ففي موسم 2024-2025، عانى النادي الكاتالوني في ظل غياب جمال، بعد أن اعتمد عليه بشكل كبير، إلا أنه فاز بـ5 مباريات متتالية، من بينها 4 من دونه مطلع هذا الموسم.

غاب جمال بسبب إصابة في الفخذ، لكنه تألق عند عودته أمام ريال سوسيداد حيث ترك بصمة سريعة بعد دخوله في الدقيقة 58.

وحُرم برشلونة من الحصول على التصريح اللازم للعودة الى ملعبه "كامب نو" المجدد من مجلس المدينة، بعدما كانت الآمال مرتفعة سابقا لاستضافة مباراة سوسيداد عليه.

التشكيلتان المتوقعتان

برشلونة: تشيزني، كوندي، غارسيا، كريستينسن، مارتين، دي يونغ، بيدري، جمال، أولمو، راشفورد، ليفاندوفسكي.

سان جيرمان: شوفالييه، حكيمي، زبارني، باشو، مينديش، نيفيش، فيتينيا، رويز، مباي، راموس، باركولا.