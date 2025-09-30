ما سبب منع ريكاردو كالافيوري من استخدام المنشفة ضد نيوكاسل؟

أثار قرار الحكم بمنع ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال من استخدام منشفة قبل تنفيذ رمية التماس خلال فوز فريقهم 2-1 على نيوكاسل يوم الأحد، حالة من الحيرة بين متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي هذا القرار ضمن سياق حملة دوري كرة القدم على الحد من إضاعة الوقت، إذ تحظر القواعد استخدام المعدات الخارجية بشكل غير متفق عليه مسبقًا، على الرغم من أن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يمتلك قاعدة محددة بشأن المناشف.

المثير للجدل هو أن أرسنال كان قد حصل على إذن مسبق بتجفيف الكرة قبل وضعها في المباراة السابقة ضد مانشستر سيتي، في حين استخدم لاعب كريستال بالاس جيفرسون ليرما منشفة لمدة تصل إلى 15 ثانية قبل تنفيذ ركلة حرة ضد ليفربول، دون اعتراض الحكم.

Calafiori forgot the rule that towels can only be used in Saturday games. pic.twitter.com/HRQPs0yNTM — Walid Arsenal (@1Walid1) September 28, 2025

لماذا خالف كالافيوري القواعد؟

وأوضح مصدر مطلع لـصحيفة "أثلتيك" أن السبب وراء منع كالافيوري هو أن المنشفة لم تكن موضوعة في الموقع المتفق عليه مسبقًا على طول حافة الملعب، بل قام اللاعبون بنقلها من خلف المرمى لاستخدامها، وهو ما يخالف القواعد.

وأضاف "يجب أن يتفق كلا الفريقين على وضع المعدات حول الملعب قبل المباراة، ويجب توزيعها بالتساوي على نقاط على طول حافة سطح اللعب. لذلك، لا يسمح بنقل واحدة من منطقة إلى أخرى للاستخدام".

وتمكن أرسنال من حسم المباراة بعد منافسة قوية، عن طريق هدفي ميكيل ميرينو وغابرييل بعد أن ألغى الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لنيوكاسل بعد مراجعة تقنية الفار.

وبهذا الانتصار، اقترب المدفعجية من صدارة الدوري حيف يتخلفون بفارق نقطتين عن ليفربول، مما يجعل مواجهة وست هام المقبلة في ملعب الإمارات فرصة مثالية لمحاولة انتزاع الصدارة مؤقتًا.