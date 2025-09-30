عاصفة تضرب حيا بالقرب من أحد ملاعب مونديال 2026 في المكسيك

تسبّبت الأمطار الغزيرة في فيضان ممرات مائية -الاثنين- في إحدى ضواحي غوادالاخارا، غرب المكسيك، بالقرب من أحد الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وضربت العاصفة حي "لا مارتينيكا" بشدة، وتسببت في فيضان ممر أرويو سيكو، مسببة فيضانات وصل ارتفاعها إلى 5 أمتار في بعض المناطق.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 نجل زيدان يلعب للجزائر بدلا من فرنسا

نجل زيدان يلعب للجزائر بدلا من فرنسا list 2 of 2 إسبانيا تعتلي عرش الكرة بالعالم والمغرب الأول عربيا وأفريقيا end of list

وقال منسق الحماية المدنية في سابوبان في غوادالاخارا ماريو ألبرتو إسبينوسا إنه "انخفض منسوب المياه بما يكفي للسماح بإنقاذ آمن، حتى الآن، أنقذ 96 شخصا، من بينهم 78 بالغا، والبقية قاصرون وجميعهم بصحة جيدة".

وأضاف المسؤول أن شخصا واحدا فقط أصيب في مصنع لإعادة التدوير.

ويقع حي "لا مارتينيكا" على بُعد حوالي 11 كيلومترا من ملعب "أكرون"، أحد الملاعب المكسيكية الـ3 التي ستُقام عليها مباريات كأس العالم 2026، إلى جانب ملعب "أستيكا" وسط العاصمة مكسيكو وملعب "بي بي في إيه" في مونتيري بولاية نويفو ليون الشمالية الشرقية.

وضربت عاصفة أخرى -صباح اليوم الاثنين- بلديتي توتوتلان وسابوتلان دل ري، على بُعد ما يزيد قليلا عن ساعة من غوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو.

وأثّر فيضان نهر "إل تاخو" على أكثر من 450 منزلا في توتوتلان، حيث اضطر ما لا يقل عن 50 شخصا إلى نقلهم لملاجئ، ولم تُبلّغ عن وفيات أو إصابات.