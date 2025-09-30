رونالدو يصدم الجماهير العراقية مجددا

لم يسافر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر السعودي إلى بغداد لخوض مباراة الزوراء -غدا الأربعاء- في الجولة الثانية ضمن دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم.

وقال مصدر في النادي العراقي إن "قائمة اسماء لاعبي النصر السعودي التي ستصل إلى بغداد ضمت جميع اللاعبين باستثناء رونالدو".

وقاد رونالدو (40 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، فريقه النصر لصدارة الدوري السعودي بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية في أول 4 جولات.

وتابع المصدر "سيصل وفد نادي النصر السعودي ظهر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد ويجري تدريباته في ملعب نادي الكرخ تحضيراً لمواجهة الزوراء الأربعاء".

ولم يظهر رونالدو في الصور التي نشرها ناديه للبعثة المغادرة إلى بغداد.

رونالدو يصدم الجماهير العراقية

وكانت الجماهير العراقية تمني النفس بمشاهدة رونالدو في ملاعبها، لكنه سيغيب مرة جديدة بعد انسحابه من المباراة التي خسرها الزوراء أمام النصر 1-2 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2023 في ملعب كربلاء الدولي.

ويأمل الزوراء في تعزيز انطلاقته الناجحة في البطولة القارية الرديفة، بعد فوزه افتتاحا على مضيفه غوا الهندي 2-0.

وبدأ وصيف الدوري المحلي الموسم الماضي وصاحب الرقم القياسي بإحراز بطولة العراق (14)، موسمه الحالي دون أن يحقق طموحاته. غاب عنه الفوز في مباراتي الطلبة والكرمة، واكتفى بتعادلين 1-1 و0-0 تواليا.

بدوره، يملك النصر الذي فاز افتتاحا على استقلال الطاجيكستاني 5-0 بغياب رونالدو، ترسانة مميزة من اللاعبين.

وأشارت تقارير سعودية -في وقت سابق- إلى أن غياب رونالدو عن المشاركة في مباريات النصر القارية يأتي بناء على قرار مشترك بين إدارة النادي والمدرب البرتغالي جيسوس، وذلك ضمن اتفاق مسبق منذ بداية الموسم يهدف إلى إراحة "الدون" من المشاركة في عدد من مباريات البطولة الآسيوية الأدنى تصنيفا.

إعلان

ومن المتوقع أن يحصل رونالدو على راحة في معظم مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2، خاصة بعد إخفاق الفريق في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة (النسخة الأقوى والأكثر تنافسية في القارة).

ويحتل "الدون" وصافة ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف، علما بأنه توج بلقب هداف دوري روشن في آخر موسمين.

وكانت ادارة الزوراء خصصت مكان إقامة فاخرا لرونالدو في فندق "قلب العالم" (أفخم فندق في بغداد) بعد أن تأكد حضوره مع "العالمي" لمواجهة الزوراء، وجناح مساحته 250 مترا، ويحتوي على إطلالة كاملة على نهر دجله، وجاكوزي داخل إحدى غرف النوم وسينما عائلية وأجهزة رياضية للتدريب.