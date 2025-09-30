استدعاء رئيس برشلونة السابق للتحقيق في عمولات مشبوهة ببعض الصفقات

يواجه الرئيس السابق لنادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ومجلس إدارته اتهامات قضائية تتعلق بدفع عمولات غير قانونية في بعض صفقات التعاقد، أبرزها صفقات أنطوان غريزمان ومالكوم.

وبحسب ما كشفته صحيفة "إل موندو" وأكدته "كادينا سير" لاحقا، فقد تقدّم الرئيس الحالي للنادي الكتالوني، خوان لابورتا، بشكوى قضائية ضد الإدارة السابقة، مشيرا إلى وجود مخالفات مالية ألحقت أضرارا بالنادي تُقدَّر بحوالي 30 مليون يورو.

المحكمة رقم 16 في برشلونة قررت استدعاء بارتوميو والمدير التنفيذي السابق أوسكار غراو في 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل للإدلاء بشهادتهما، بينما سيمثل المحامي خوسيه أنخيل غونزاليس فرانكو الذي لعب دورا في صفقة غريزمان أمام القضاء في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وتستند الشكوى إلى تقرير صادر عن شركة "كرول" للاستشارات، والذي يلمّح إلى ارتكاب جرائم محتملة مثل الاختلاس والإدارة غير العادلة والتزوير المحاسبي.

مجلس إدارة برشلونة الحالي يؤكد أن التحقيقات أظهرت دفع عمولات وصلت إلى 33% من قيمة بعض الصفقات، وإنشاء شركات وهمية كان هدفها الوحيد إصدار فواتير للنادي بشكل غير قانوني.

ومن أبرز الأمثلة صفقة البرازيلي مالكوم، التي يُزعم أنها تضمنت عمولة قدرها 10 ملايين يورو بعد توقيع العقد.

كما وُجهت شبهات إلى غونزاليس فرانكو بتلقيه 1.7 مليون يورو في إطار ما يُعرف بـ"قضية نيمار"، إضافة إلى دوره المزعوم في العمولات الخاصة بانتقال غريزمان، بما في ذلك دفع 15 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد في إطار "محاكاة قانونية" لتجنب نزاع قضائي بين الناديين.

القضية ما زالت قيد التحقيق، في حين يترقب الشارع الرياضي الإسباني التطورات المقبلة التي قد تضع الإدارة السابقة لبرشلونة أمام محاسبة قضائية غير مسبوقة.