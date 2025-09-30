الموعد النهائي لعودة برشلونة إلى ملعب الكامب نو

يترقب عشاق برشلونة لحظة العودة التاريخية إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، التي باتت -على ما يبدو- قاب قوسين أو أدنى.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مباراة البرسا وضيفه أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثالثة من مرحلة دوري أبطال أوروبا، والتي من المتوقع أن تقام في 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستلعب في معقل البرسا التاريخي.

بدوره، كشف عمدة برشلونة، ألبرت باتل، أن الأمور تسير على الطريق الصحيح من أجل فتح أبواب الملعب مجددا، ولو بشكل جزئي، خلال مواجهة جيرونا المرتقبة قبل مباراة أولمبياكوس بـ3 أيام.

وأكد باتل أن "المشاكل الصغيرة التي كانت موجودة يمكن إصلاحها"، مشيرا إلى أن التعديلات المطلوبة ستُنفذ قريبا بما يسمح بإعادة افتتاح الملعب تدريجيا. وأضاف أنه "من الناحية الأمنية، يمكن إعطاء الضوء الأخضر للعودة، شريطة استكمال الإعدادات الضرورية".

برشلونة والكامب نو

ورغم أن المرحلة الأولى ستقتصر على استقبال 27 ألف متفرج فقط، وهو رقم أقل بكثير من الطاقة الاستيعابية لملعب مونتجويك الحالي (أكثر من 50 ألف مشجع)، فإن إدارة النادي ترى أن العودة إلى كامب نو ليست مرتبطة بالحضور الجماهيري فحسب، بل أيضا بالالتزامات التعاقدية مع الرعاة والدائنين، مما يجعلها خطوة حتمية في هذا التوقيت.

في المقابل، لم يُمنح برشلونة رسميا الإذن بخوض مباريات دوري أبطال أوروبا على ملعبين مختلفين، لأن اللوائح تنص على أنه لا يُسمح له باللعب إلا في ملعب واحد.

وسيخوض برشلونة غدا الأربعاء مباراة على ملعب "مونتجويك" ضد باريس سان جيرمان، لذا سيتعين على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منحه تصريحا خاصا، وأبلغ برشلونة بالفعل الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية بالحصول على تصريح خاص.

تفاؤل برشلوني

يأمل النادي أن يكون هناك موافقة من اليويفا، لأنه ليس هناك دافع ربحي وراء نقل الملعب؛ بل لأنها مسألة ضرورة. ومع ذلك، إلى حين الحصول على الموافقة الرسمية من اليويفا، وفتح الملعب الثاني، لا يمكن افتراض عودة برشلونة إلى كامب نو، على الرغم من الإعلان المنشور على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.