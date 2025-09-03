جماهير فياريال تثور على الإدارة بسبب التعاقد مع لاعب إسرائيلي

وجهت جماهير نادي فياريال، المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم، انتقادا لاذعا لإدارة ناديها بسبب التعاقد مع لاعب إسرائيلي.

وتعاقد فياريال مع مانور سولومون قبل ساعات من إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وبمجرّد الإعلان عن الصفقة، عبّرت شريحة واسعة من جماهير "الغواصات الصفراء" عن غضبها الشديد خاصة أن اللاعب لديه آراء سابقة تدعم جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما أكدت شبكة " إل كونفيدينسيال" الإسبانية.

Oleada de críticas al Villarreal por el fichaje de Manor Solomon: "Israel tiene derecho a defenderse". El fichaje del extremo ha generado críticas en parte de la afición groguet. Solomon ha defendido en varias ocasiones la ocupación de Gazahttps://t.co/SOWAI5DzxH — El Confidencial (@elconfidencial) September 2, 2025

واتهم المشجعون النادي بالتعاقد مع لاعب "يفتخر ويعلن صراحة عن دعمه لإبادة إسرائيل للفلسطينيين واحتلالها غير القانوني لفلسطين"، مؤكدين في الوقت نفسه بأن سولومون "غير مرحّب بوجوده في فياريال".

وأبرز موقع "تريبونا" الإسباني عددا من منشورات جماهير فياريال التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها "تعرفوا على مانور سولومون. إنه يدعم بفخر وبشكل علني الإبادة الإسرائيلية والاحتلال غير القانوني لفلسطين وشعبها".

وقال آخر "مانور سولومون غير مرحب به في فياريال، ولا يستحق حب الجماهير".

داعم لحرب الإبادة

وكان سولومون قد أبدى سابقا دعما علنيا لسياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وجرائم الإبادة ضد قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهرا.

وقال سولومون "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، وأضاف في مناسبة أخرى "إنهم يلقون اللوم علينا"، في إشارة إلى عدم رضاه عن الانتقادات الموجهة لإسرائيل.

إعلان

وأكدت الشبكة ذاتها أن الحكومة الإسبانية تعد من بين أكثر الدول في العالم رفضا واستهجانا للسياسة الخارجية الإسرائيلية وجرائم حكومتها في الضفة الغربية وغزة.

وكانت ألمانيا قد شهدت حالة مشابهة إلى حد بعيد، حين تعاقد نادي فورتونا دوسلدورف المنافس في دوري الدرجة الثانية مع المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان.

لكن النادي الألماني ألغى الصفقة سريعا بعد احتجاجات جماهيره الكبيرة على ضم اللاعب الذي دعم عمليات القتل والإبادة الإسرائيلية في غزة.