الإيطالي سكالا: الزراعة دفعتني إلى رفض تدريب ريال مدريد

اعترف الإيطالي نيفيو سكالا المدرب الأسطوري لفريق بارما الإيطالي بأنه رفض عرضين لتدريب ريال مدريد الإسباني في تسعينيات القرن الماضي.

وتلقى سكالا، الذي أشرف على تدريب بارما في الفترة ما بين عامي 1989 حتى 1996، العرض الأول من ريال مدريد في شتاء عام 1991، بعد موسمه الأول مع الفريق الإيطالي في الدوري المحلي.

#ManagerMonday Nevio Scala Parma manager 1989-1996 Took Parma from Serie B to Serie A in 1990 Won Coppa Italia in 1992, Cup Winners Cup & European Super Cup in 1993 &UEFA Cup in 1995 Turned Parma into a cult team of the 1990s pic.twitter.com/PQM29iZUQ2 — 80s&90sFootball ⚽ (@80s90sfootball) June 23, 2025

وأكد سكالا (77 عاما) في مقابلة مع صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه أبلغ مسؤولي ريال مدريد بأن الوقت ليس مناسبا له لتسلّم هذه المهمة.

وقال سكالا "قلت لهم: سأفوز مع بارما بالألقاب، ثم أفكّر في مدريد"، وهو ما اعتُبر حينئذ أنه قرار مجنون، وفق الصحيفة. وأوضح "في أول موسم لي مع بارما كنت أدرّب فريقا شابا موهوبا يمثل مشروعا شاركت فيه بنفسي مع الإدارة، وفي نهاية الدور الأول كنا في المركز الثاني خلف إنتر ومتساوين مع يوفنتوس. ورغم كونه فريقا حديثا، فإن فريقي حظي بتغطية واسعة من الصحف لأننا كنا نلعب كرة قدم جميلة".

وأضاف سكالا "في ذلك الوقت اتصل بي أحد مسؤولي ريال مدريد على هاتف منزلي، لا أتذكر اسمه لكنه قال لي إنه يتحدث باسم رامون مندوزا (رئيس النادي الملكي في ذلك الوقت) الذي أرادني بشدة".

وتابع "عرض عليّ المشروع وطلب رأيي فطلبت وقتا للتفكير، قلت إننا سنتحدث بعد أيام قليلة لكن الخبر بدأ ينتشر في مدريد ثم نشر في صحيفتكم".

وزاد سكالا "في النهاية رفضت عرض مدريد، كنت أحلم بالفوز بالألقاب مع بارما الذي نظرت إليه على أنه أحد أبنائي، وعلى المدى البعيد كنت على حق".

🟡🔵 Buon compleanno a Nevio Scala, vincitore di Coppa delle Coppe, Coppa UEFA e Supercoppa UEFA con il Parma 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/EfpJahAz9O — La UEFA (@UEFAcom_it) November 22, 2023

إعلان

وقاد سكالا بارما للتتويج بـ4 ألقاب هي: كأس إيطاليا 1991-1992، وكأس الكؤوس الأوروبية 1992-1993، وكأس السوبر الأوروبي (1993)، وكأس الاتحاد الأوروبي المسمى القديم للدوري الأوروبي 1994-1995.

وشدّد سكالا على أنه لم يشعر بالندم ولو لحظة واحدة على رفضه ذلك العرض من ريال مدريد، بل إنه اعتذر إلى النادي الملكي عن عدم قبوله عرضا ثانيا بعد ذلك بسنوات.

وأكمل سكالا حديثه بالقول "لم أشعر بالندم حيال رفضي لريال مدريد الذي كان مدججا بالنجوم بحجم بوتراغينيو وفيرناندو هيرو، لم أندم أيضا حتى عندما اتصل بي النادي مجددا عام 1999 بعد تجربتي مع بوروسيا دورتموند في ألمانيا".

وتابع سكالا "في الحقيقة لم يقنعني المشروع الإسباني في ذلك الوقت، أنا مزارع ورجل عملي أحتاج إلى اليقين والبقاء في بيئة مألوفة، هناك في سانتياغو برنابيو كنت سأشعر بالضياع".

يُذكر أن سكالا قاد بارما في 322 مباراة بجميع البطولات، فاز في 148 مباراة منها مقابل 79 هزيمة و95 تعادلا وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، كما تولى منصب الرئيس للنادي الإيطالي لمدة عام واحد و4 أشهر، من يوليو/تموز 2015 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2016.