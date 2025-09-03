شاهد.. اعتداء وحشي على مصارع يتسبب بنقله للمستشفى

تعرّض المصارع الأميركي ستيوارت سميث لاعتداء وحشي من راجا جاكسون ابن بطل سابق في الفنون القتالية المختلطة "يو أف سي" كوينتن –رامبيغ- جاكسون.

وأُصيب سميت الشهير باسم "سايكو ستو" بجروح عديدة في الحادثة التي وقعت خلال إحدى عروض المصارعة الحرة في مدينة لوس أنجلوس.

وبدأت الحادثة بعدما قام سميث بسكب مشروب على وجه راجا الذي شعر بالغضب الشديد، وبعدها تم إبلاغ الأول أن ما فعله لم يكن ضمن العرض المتفق عليه فيما حاول بعض الحاضرين التدخل لتهدئة الثاني.

وتوصّل الطرفان إلى اتفاق يقضي بأن يتدخل راجا في إحدى نزالات سميث، بحيث يحدث تفاعل بينهما داخل الحلبة، لكن ما جرى فاق كل التوقعات على حد وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

واقتحم راجا الحلبة وأسقط سميث أرضا وانهال بأكثر من 20 لكمة على وجهه حتى فقد وعيه دون أي تدخّل من الحكم، قبل أن يتدخل مصارعون آخرون لوقف الاعتداء.

Raja Jackson, 25, son of Quinton "Rampage" Jackson, brutally attacked wrestler Stuart Smith at a Knokx Pro Wrestling . Jackson slammed Smith and threw over 20 punches, leaving him unconscious and hospitalized.😳

اللافت أن أحد خصوم سميث قام بتثبيته لاحقا ليُجري الحكم العدّ الثلاثي وكأن النزال مستمر.

وعلى الفور نُقل سميث إلى المستشفى وهو فاقد للوعي، ولاحقا تبيّن إصابته بكسور في الفك العلوي وتمزّقٍ في الشفة العليا كما فقد عددا من أسنانه.

ورغم كل هذه الإصابات المؤلمة، غادر سميث المستشفى، لكنه يحتاج إلى فترة طويلة من أجل التعافي سيقضيها في البيت كما أكد في بيان.

وأطلقت عائلة سميث حملة تبرعات عبر منصة "غو فاند مي" لتغطية تكاليف العلاج، وقد تمكنت حتى الآن من جمع أكثر من 213 ألف دولار أميركي.

ومن بين أبرز المتبرعين نجوم المصارعة الثلاثي الأميركي كريس جيريكو، سويرف ستريكلاند، نيك نيميث والإيرلندي فين بالور.

بدوره قدّم رامبيغ جاكسون والد المعتدي اعتذارا علنيا باسمه وباسم ابنه لسميث، مشيرا إلى أنه يولي اهتماما كبيرا لتعافيه بالدرجة الأولى.

وقال "بصفتي أب أشعر بقلق عميق على صحة السيد سميث وسلامته. أنا متأثر بشدة بما حدث، لكن همّي الأول الآن هو أن يتعافى في أسرع وقت".

وأضاف "أعتذر أيضا نيابة عن ابني راجا، ونيابة عن منصة كيك "KICK" – المسؤولة عن البث المباشر – عمّا جرى".

وأكدت الشرطة الأميركية في لوس أنجلوس أنها فتحت تحقيقا في الحادثة لكنها لم تُعلن عن اعتقال أي شخص حتى الآن.