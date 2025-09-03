100 مليون يورو خسائر مانشستر يونايتد في صفقتي أنتوتي وهويلوند

تخلص مانشستر يونايتد من اثنين من لاعبيه غير المرغوب فيهم قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية 2025، لكنه تكبّد في المقابل خسائر مالية ضخمة.

وباعت إدارة "الشياطين الحمر" عقد الجناح البرازيلي أنتوني إلى ريال بيتيس الإسباني، وفي الوقت نفسه خرج الدانماركي راسموس هويلوند إلى نابولي بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند إلزامي لشراء عقد الأخير.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هاتين الخطوتين تأتيان ضمن خطة المدرب البرتغالي روبن أموريم للتخلص من اللاعبين الزائدين عن حاجة الفريق.

وأكمل أنتوني (25 عاما) انتقالا دائما إلى ريال بيتيس في عقد يمتد لخمس سنوات مقابل 22 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى كمتغيرات (21.6 مليون جنيه إسترليني)، مع إضافة بند يمنح مانشستر يونايتد حق الحصول على 50% من قيمة أي بيع مستقبلي.

وكان أنتوني قد ارتدى قميص ريال بيتيس لمدة 6 أشهر في النصف الثاني من الموسم الماضي (2024-2025)، خاض خلالها 26 مباراة في جميع البطولات وسجل 9 أهداف وساهم في وصول الفريق الأندلسي إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وانضم أنتوني إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2022 قادما من أياكس أمستردام الهولندي في صفقة بلغت 81.3 مليون جنيه إسترليني، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ "الشياطين الحمر"، ما يعني أن النادي خسر حتى الآن مبلغ 59.7 مليون جنيه إسترليني.

أما هويلوند (22 عاما) فقد رحل بدوره عن مانشستر يونايتد مُعارا إلى نابولي لمدة موسم واحد مقابل 6 ملايين يورو (5.2 ملايين جنيه إسترليني)، لكن الأخير ملزم بدفع مبلغ 44 مليون يورو (38 مليون جنيه إسترليني) عند تفعيل بند الشراء الإلزامي الصيف المقبل.

ووصل هويلوند إلى ملعب أولد ترافورد في صيف عام 2023، قادما من أتالانتا الإيطالي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، غير أنه قضى موسما صعبا في 2024-2025 إذ لم يسجل سوى 4 أهداف، وصام عن التهديف في 21 مباراة وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

كما استبعده أموريم من قائمة الفريق في المباريات الأربع الرسمية منذ بداية الموسم الجديد (ثلاث في البريميرليغ وواحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة) باعتباره فائضا عن الحاجة خاصة بعد وصول بنجامين سيسكو وماثيوس كونيا وبريان مبيومو لقيادة هجوم اليونايتد.

وحتى مع تفعيل بند الشراء الإلزامي من قبل نابولي، فإن مانشستر يونايتد يكون قد خسر مبلغ 34 مليون جنيه إسترليني من استثماره الرياضي في هويلوند.

وعليه بلغ مجموع خسائر مانشستر يونايتد من صفقتي أنتوني وهويلوند فقط، حوالي 88.5 مليون جنيه إسترليني (101مليون يورو) وهو ما يؤكد فشل سياسة إدارة "الشياطين الحمر" في ملف التعاقدات خاصة في ظل سعيه الحثيث للعودة مرة أخرى لاعتلاء عرش كرة القدم الإنجليزية.

ومنذ موسم 2012-2013 الذي شهد نهاية عصر المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون، لم يتمكن مانشستر يونايتد من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وما زاد الطين بلة هو نجاح ليفربول في معادلة رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع 20 مرة لكل منهما.