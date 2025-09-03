وصفه ديكو بـ"السخيف".. تفاصيل عرض تشلسي الوحيد لضم فيرمين من برشلونة

كشف تقرير إسباني عن تفاصيل مثيرة تتعلق باهتمام تشلسي الإنجليزي، بضم فيرمين لوبيز لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أُغلقت نافذتها ليتأكد بقاء اللاعب بين أسوار النادي الكتالوني.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية وجود اهتمام حقيقي من بطل النسخة الأخيرة لكأس العالم للأندية، للتعاقد مع لوبيز (22 عاما)، لكن تشلسي قدّم عرضا واحدا فقط وليس أكثر على عكس ما أُشيع في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية.

وتلقى ديكو المدير الرياضي لبرشلونة قبل أكثر من شهر بريدا إلكترونيا من تشلسي يخبره باهتمام "البلوز" بضم فيرمين مقابل 40 مليون يورو، وهو عرض وصفه البرتغالي "بالسخيف".

ومنذ تلك الحظة بدأت الضجة الإعلامية في وسائل الإعلام الإنجليزية والإسبانية على حد سواء، كما ظهر اهتمام النادي بالصفقة لتزيد الضغوط على اللاعب.

وأشارت "ماركا" إلى أن وكلاء فيرمين تواصلوا مع ديكو لإبلاغه بوجود هذا الاهتمام من تشلسي، لكن المدير الرياضي كان واضحا في موقفه، إذ أبلغهم بضرورة أن يقوم اللاعب بإخباره بأنه يريد الرحيل تماما مثلما فعل إينيغو مارتينيز عند تلقيه عرضا من النصر السعودي.

وفي نفس الوقت الذي لم يُقدِم فيه فيرمين على هذه الخطوة، نشرت وسائل الإعلام أرقاما أكبر لعروض تشلسي تصل إلى 50 و60 مليون يورو، وهي أرقام "جاءت على ما يبدو من محيط اللاعب"، على اعتبار أن النادي الإنجليزي كان واضحا في ردّه بقوله "إن هذه مبالغ كبيرة جدا مقابل هذا الشاب"، بحسب الصحيفة.

وبالتوازي مع ذلك أُشيع أن برشلونة سيطلب 90 مليون يورو مقابل فيرمين، لكن الحقيقة هي أن لا ديكو ولا أي شخص آخر في الإدارة طلب هذا المبلغ، لأنه لم يكن هناك أي تواصل آخر بين الناديين بخلاف البريد الإلكتروني المذكور سابقا.

السعر الذي أراده برشلونة

وتعتقد الصحيفة أنه ورغم الوضع المالي السيئ لبرشلونة مع قواعد اللعب المالي النظيف، لكن النادي كان يمكن أن يكتفي بمبلغ أقل من 70 مليون يورو وليس 90 مليونا.

ويؤمن برشلونة أن فيرمين لاعب شاب ذو مستقبل واعد وحقق ألقابا مع النادي ومنتخب إسبانيا، لذلك يستحق مبلغا أكثر من 40 مليون يورو مقارنة بالأرقام التي تدفعها الأندية الإنجليزية في لاعبين آخرين.

وانتهت القصة ببقاء فيرمين في برشلونة لأن "قلب اللاعب كان يميل إلى البقاء"، كما أكدت الصحيفة أنه لم تصل الأمور إلى نقطة اقترب فيها من الرحيل عن "البلوغرانا".

ومنذ بداية الموسم الكروي الجديد 2025-2026، خاض فيرمين مع برشلونة مباراتين بواقع 73 دقيقة فقط، منها 45 دقيقة في المباراة الأولى بالدوري الإسباني ضد ريال مايوركا، و28 دقيقة أخرى أمام رايو فاليكانو في الجولة الثالثة، في حين غاب عن مباراة الفريق ضد ليفانتي في الجولة الثانية.

وخلال هذه الدقائق لم يسجل اللاعب أو يصنع أي هدف وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.