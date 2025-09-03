مباراة الأردن ضد روسيا.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يستهل منتخب الأردن استعداداته بمواجهة ودية مع مضيفه الروسي.

وتُعتبر هذه المواجهة -وهي الأولى تاريخيا بين المنتخبين- اختبارا صعبا "للنشامى" تحت قيادة المدرب المغربي جمال سلامي الساعي لإكساب اللاعبين فرصة الاحتكاك والتنافس مع منتخبات عالمية، ومنحهم الثقة والانسجام، وصولا للاستقرار الفني والتشكيلة الأساسية للفريق.

موعد مباراة الأردن ضد روسيا وديًا

تقام المباراة الخميس الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب سبارتاك موسكو، وتنطلق المواجهة الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية وقطر والأردن، الساعة التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة الأردن وروسيا

وتأتي مواجهة روسيا، ومن بعدها العودة إلى العاصمة عمان لمواجهة منتخب جمهورية الدومينيكان في التاسع من سبتمبر/أيلول في ختام التجمع الأول، محطة مهمة لوصيف بطل آسيا، قبل المشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025" المُقررة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، التي أوقعته قرعتها في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والإمارات والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.

ويخوض "النشامى" مواجهة روسيا بصفوف مكتملة بعد انضمام نجمي الفريق المهاجم موسى التعمري لاعب رين الفرنسي والمدافع يزن العرب لاعب سول الكوري الجنوبي.

وقد يدفع سلامي بأبرز نجومه الأساسيين بحثا عن نتيجة إيجابية تساهم بالتقدم في التصنيف الدولي، إذ يحتل المنتخب الروسي الذي يغيب عن المنافسات الرسمية منذ أكثر من عامين بسبب العقوبات الدولية، المركز 35 والأردن المركز 64.

وقاد سلامي المنتخب الأردني إلى بلوغ النهائيات بعد حلوله ثانيا خلف كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة، متقدما على العراق وعمان وفلسطين والكويت تواليا، فبات بذلك أول منتخب عربي يتأهل رسميا إلى المونديال المقبل.

يُذكر أن منتخبات أستراليا وإيران واليابان وأوزبكستان، إضافة إلى الأردن وكوريا الجنوبية، بلغت النهائيات عن قارة آسيا، في انتظار انتهاء التصفيات لمعرفة هوية المنتخبات الآسيوية الأخرى.

تشكيلة الأردن المتوقعة ضد روسيا

أبو ليلى، نصيب، عبيد، العرب، عساف، الرشدان، جاموس، أبو طه، علوان، النعيمات، التعمري.