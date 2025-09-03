لماذا رفض فيفا انتقال لابورت من النصر السعودي إلى أتلتيك بلباو؟

أعلن أتلتيك بلباو الإسباني اليوم الأربعاء رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقال مواطنه المدافع إيمريك لابورت إلى صفوفه قادما من النصر السعودي، مؤكدا أنه يدرس خيارات ضم اللاعب الفرنسي الأصل.

وقال النادي الباسكي في بيان: "يود نادي أتلتيك بلباو إبلاغ جماهيره برفض الفيفا طلب الاتحاد الإسباني للعبة الحصول على شهادة انتقال دولية من خلال نظيره السعودي، لإتمام صفقة التعاقد مع إيمريك لابورت".

وأوضحت الصحافة الإسبانية أن أتلتيك بلباو الذي يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، اتفق مع النصر الذي يلعب له الدولي الإسباني منذ عام 2023، على انتقال اللاعب الاثنين الماضي، قبل إغلاق سوق الانتقالات رسميا في إسبانيا. لكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة.

وأقرّ بلباو في بيانه بتقديمه "طلب الانتقال" عبر منصة الفيفا الإلكترونية، رغم أنه "لم يتمكن من إتمامه بالكامل في الوقت المحدد لأسباب خارجة عن إرادته وعوامل خارجية"، من دون تحديدها.

وأضاف أنه لهذا السبب طلب الاتحاد الإسباني "تصديقا استثنائيا" من الفيفا، لكنه رُفض.

وتابع "يواصل أتلتيك بلباو العمل على تلبية رغبات الأطراف الثلاثة (النصر، اللاعب، وأتلتيك بلباو)، ويدرس حاليا جميع الخيارات القانونية".

وسبق للابورت، البالغ من العمر 31 عاما والفائز بكأس أوروبا مع إسبانيا عام 2024، اللعب مع بلباو بين عامي 2012 و2018. ثم وقّع عقدا مع مانشستر سيتي الإنجليزي وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2023 قبل انضمامه إلى النصر.