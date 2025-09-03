تهديد مدرب كريستال بالاس بالاستقالة يُفشل صفقة انتقال غويهي لليفربول

فشلت صفقة انتقال مارك غويهي إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، بعد أن هدد أوليفر غلاسنر، مدرب كريستال بالاس، بالاستقالة إذا بِيع قائد فريقه.

وذكرت صحيفة غارديان أن "غضب" غلاسنر وتهديده بالاستقالة أدى إلى بقاء قائد كريستال بالاس غويهي وعدم انضمامه إلى "الريدز".

وأكمل اللاعب الدولي الإنجليزي جزءا من الفحص الطبي بعد الاتفاق على رسوم بلغت 35 مليون جنيه إسترليني بين الناديين، كما تم الاتفاق على شروط شخصية لعقد مدته 5 سنوات حتى 2030، لكن غلاسنر أكد أن غويهي سيظل لاعبا في كريستال بالاس.

وكتبت الصحيفة "يبدو أن غلاسنر كان غير سعيد للغاية بقرار قبول عرض ليفربول، وكرر مناشدته بعدم بيع قائده في اليوم الأخير من فترة الانتقالات في محادثات ساخنة مع رئيس النادي ستيف باريش الاثنين الماضي".

وأضافت "كانت هناك مخاوف أيضا من أن يستقيل المدرب النمساوي، الذي قاد بالاس إلى لقبه الأول عندما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو/أيار الماضي، بعد أن أوضح أنه يتعين عليهم الاحتفاظ بغويهي إذا كانوا يريدون تحقيق موسم ناجح".

🚨⚠️ BREAKING: Marc Guehi-Liverpool deal has COLLAPSED. Despite medical done and deal sheet submitted, Crystal Palace don’t approve the move following Igor deal off. Guehi stays at #CPFC. 🦅 pic.twitter.com/xlfF2ap24T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

وفي نهاية المطاف، نجح غلاسنر في إقناع باريش بإلغاء الصفقة على الرغم من اعترافه بعد فوز كريستال بالاس على فريق أرني سلوت في درع المجتمع بأنه ربما يتعين بيع غويهي هذا الشهر لتجنب خسارة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مجانا الصيف المقبل.

وكان كريستال بالاس رفض عرضا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني من توتنهام لضم الدولي الإنجليزي في يناير/كانون الثاني الماضي، موضحا رغبة اللاعب في الانضمام إلى أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز ورفضه توقيع عقد جديد.