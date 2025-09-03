الفيفا يكشف تفاصيل بيع تذاكر مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إطلاق المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026، التي ستعتمد على نظام تسعير ديناميكي وفق حجم الطلب.

وستتراوح أسعار التذاكر بين 60 دولارا لمباريات دور المجموعات و6710 دولارات للمباراة النهائية، على أن تتغير بحسب السوق خلال الأشهر المقبلة.

وسيتمكن المشجعون من دخول سحب البيع المسبق خلال الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر/أيلول، على أن يتلقوا إشعارا بالنتائج في 29 سبتمبر/أيلول، تمهيدا لفتح باب الشراء اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وحدد الفيفا سقفا بـ4 تذاكر للشخص في كل مباراة، وبحد أقصى 40 تذكرة للفرد طوال البطولة.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026 بمشاركة 48 منتخبا، ضمنها 13 منتخبا متأهلا بالفعل يتقدمها الأرجنتين حاملة اللقب والبرازيل.

كما حدد الفيفا مواعيد لاحقة لمراحل بيع إضافية، تبدأ الثانية أواخر أكتوبر/تشرين الأول، بينما تنطلق المرحلة الثالثة بعد إجراء قرعة البطولة في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.