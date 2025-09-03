رياضة|الجزائر

الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

كابتن الجزائر وبوتسوانا والحكام بوتسوانا quipe d'Algérie de football @LesVerts https://x.com/LesVerts/status/1903095738172604435
الحكام مع قائدي الجزائر وبوتسوانا قبل مباراة الذهاب في تصفيات كأس العالم (الاتحاد الجزائري)
نستعرض موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا، في الجولة السابعة للمجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام مباراة الجزائر ضد بوتسوانا غدا الخميس، الرابع من سبتمبر/أيلول 2025، على ملعب حسين آيت أحمد في الجزائر.

وتنطلق صفارة بداية المباراة كالتالي:

  • الثامنة مساء (20:00) حسب التوقيت المحلي في الجزائر والمغرب وتونس.
  • العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية ومصر وقطر.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الجزائر ضد بوتسوانا

  • SSC 2 HD السعودية (تعليق حاتم بطيشة)
  • القناة السادسة الشبابية الجزائرية

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة في موقع الجزيرة نت.

وبعد 6 جولات، تتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن موزمبيق، وتحتل بوتسوانا المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

منتخب الجزائر ومنتخب غينيا الإستوائية منصة اكس - @LesVerts
منتخب الجزائر قبل مباراته ضد غينيا الاستوائية (الاتحاد الجزائري)

تشكيلة الجزائر المتوقعة

قندوز، عطال، حجام، ماندي، بن سبعيني، بوداوي، بن طالب، عوار، محرز، عمورة، بلايلي.

وتأكد غياب ريان آيت نوري، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهتي بوتسوانا وغينيا، بسبب الإصابة.

وقال اتحاد الكرة الجزائري إن المدير الفني للمنتخب، فلاديمير بيتكوفيتش، قرر استدعاء نوفل خاسف، مدافع شباب بلوزداد الجزائري، لتعويض آيت نوري.

