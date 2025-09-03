الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا، في الجولة السابعة للمجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام مباراة الجزائر ضد بوتسوانا غدا الخميس، الرابع من سبتمبر/أيلول 2025، على ملعب حسين آيت أحمد في الجزائر.

وتنطلق صفارة بداية المباراة كالتالي:

الثامنة مساء (20:00) حسب التوقيت المحلي في الجزائر والمغرب وتونس.

العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية ومصر وقطر .

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الجزائر ضد بوتسوانا

SSC 2 HD السعودية (تعليق حاتم بطيشة)

القناة السادسة الشبابية الجزائرية

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة في موقع الجزيرة نت.

وبعد 6 جولات، تتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة وبفارق 3 نقاط عن موزمبيق، وتحتل بوتسوانا المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

تشكيلة الجزائر المتوقعة

قندوز، عطال، حجام، ماندي، بن سبعيني، بوداوي، بن طالب، عوار، محرز، عمورة، بلايلي.

وتأكد غياب ريان آيت نوري، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مواجهتي بوتسوانا وغينيا، بسبب الإصابة.

وقال اتحاد الكرة الجزائري إن المدير الفني للمنتخب، فلاديمير بيتكوفيتش، قرر استدعاء نوفل خاسف، مدافع شباب بلوزداد الجزائري، لتعويض آيت نوري.