الاتحاد العراقي لكرة القدم يوقع اتفاقية تعاون مع سبيتار

وقّع الاتحاد العراقي لكرة القدم مذكرة تفاهم مع مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي في قطر، يحصل بموجبها المنتخب العراقي على دعم طبي وعلمي متكامل لمدة عامين، مع الاستفادة من أحدث المرافق والتجهيزات الطبية والرياضية التي يوفرها المستشفى القطري الرائد.

وبموجب الاتفاقية، ينضم العراق إلى شبكة الشركاء الدوليين لسبيتار ومقرها الدوحة، التي تضم أندية واتحادات كبرى حول العالم.

بنود الاتفاقية

منح المنتخبات العراقية أولوية الوصول إلى خدمات سبيتار العالمية.

التعاون في العلوم الرياضية، عبر تقييم الأداء البدني والفني للاعبين.

تطوير الكوادر الطبية التابعة للاتحاد العراقي.

تقديم إرشادات وتوجيهات وفق أحدث المعايير الدولية.

إتاحة استخدام مرافق التدريب في منطقة أسباير زون لتحضيرات المنتخبات العراقية.

"دور سبيتار الريادي"

وقال خالد علي المولوي، مدير عام سبيتار بالإنابة إن "توقيع هذه الاتفاقية يعكس دور سبيتار الريادي في الطب الرياضي بالمنطقة، ويعزز مساهمتنا في تطوير أداء اللاعبين عبر أفضل الممارسات الطبية والعلمية، بما يرفع من جاهزية الرياضيين، ويخدم مستقبل الطب الرياضي إقليميا ودوليا".

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال إن "الاتفاقية مع سبيتار تهدف لتعزيز التعاون الرياضي والطبي، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الطب وعلوم الرياضة، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الفنية والطبية وتحقيق نتائج إيجابية للمنتخبات العراقية".

مكانة سبيتار

يعد سبيتار من أبرز المستشفيات العالمية المتخصصة في الطب الرياضي، وحصل عام 2009 على اعتماد الفيفا بوصفه مركزا للتميز في الطب الرياضي، إضافة إلى اعتماده من اللجنة الأولمبية الدولية مركز أبحاث متخصصا.

وسبق للمستشفى أن أبرم شراكات مع كيانات كبرى، مثل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والاتحاد الجزائري لكرة القدم.