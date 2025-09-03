الإمارات ضد سوريا.. موعد المباراة والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يواجه منتخب الإمارات لكرة القدم نظيريه السوري والبحريني في الرابع والثامن من سبتمبر/أيلول تواليا، وذلك خلال المعسكر التدريبي في دبي الذي يمتد حتى التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري.

وتلعب الإمارات في الملحق الذي يقام في الدوحة بين 8 و14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم قطر وعُمان.

موعد مباراة الإمارات ضد سوريا وديًا

تُقام المباراة الخميس الرابع من سبتمبر/أيلول على ملعب زعبيل بدبي، وتنطلق الساعة تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

قنوات البث المباشر للمباراة الودية بين الإمارات وسوريا

قناة أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية

قناة الشارقة الرياضية

وكانت الإمارات بدأت المرحلة الأولى من الإعداد للملحق بخوض معسكر خارجي في النمسا من 25 يوليو/تموز وحتى السادس من أغسطس/آب، وتخلله مواجهة ليتشي الإيطالي (3-1) وبرافو السلوفيني (2-1).

ويتوجه "الأبيض" إلى الدوحة أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لخوض مباراتين مصيريتين أمام عُمان وقطر، بحثًا عن خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

ويستهل مشواره بمواجهة قوية ضد المنتخب العُماني يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، قبل أن يلتقي نظيره القطري في الـ14 من الشهر نفسه على الملعب ذاته.

تشكيلة الإمارات المتوقعة أمام سوريا

عيسى، إيريك، كويدو، زهير، بيمنتا، صالح، الغساني، دي ليما، لوكاس، كانيدو، أوليفيرا.

تشكيلة سوريا المتوقعة أمام الإمارات

مدنية، الشامي، أوسو، فقا، حنان، أمين، المواس، الصلخدي، رمضان، خريبين، السومة.