إيمان خليف خارج بطولة العالم للملاكمة بسبب "اختبارات الجنس"

أكد بوريس فان دير فورست، رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة، أن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف لن تشارك في بطولة العالم التي تنطلق غدا الخميس في ليفربول، وذلك بعد قرار الاتحاد بإلزام جميع الرياضيين باجتياز اختبارات تحديد النوع كشرط للمشاركة.

وكانت خليف (25 عاما) قد أثارت الجدل في بطولة العالم الماضية في باريس بعد تتويجها بالميدالية الذهبية، رفقة التايوانية لين يو تينج، حيث ظهرت شكوك واعتراضات عن هويتهما الجنسية، ما دفع الاتحاد العالمي إلى فرض اختبارات إلزامية بدءا من مايو/أيار الماضي.

وقال فان دير فورست: "لإيمان الحق في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS). ما نؤكد عليه أننا فرضنا هذه الاختبارات لضمان منافسات عادلة وآمنة، والجميع مطالب بتقديم الوثائق ذاتها، بما فيها اختبار تحديد النوع".

وأشار إلى أن استبعاد خليف من بطولة العالم الحالية ليس بسبب فشلها في الاختبار، وإنما لأنها لم تتقدم أصلا بطلب للمشاركة ممثلة عن الاتحاد الجزائري.

وكانت خليف قد لجأت فعلا إلى محكمة التحكيم الرياضية للطعن في قرار الاتحاد العالمي، إلا أن ملفها لم يُحسم بعد.

ولم يصدر الاتحاد الجزائري للملاكمة أي تعليق رسمي على القرار حتى الآن.

خليف بطلة العالم

إيمان خليف بطلة العالم في وزن 66 كيلوغراما، وأول ملاكمة جزائرية تبلغ نهائي الأولمبياد (طوكيو 2020).

الجدل في هويتها الجنسية انفجر العام الماضي بعد انسحاب منافسات من مواجهتها.

"الاتحاد العالمي للملاكمة" (WBL) أصبح الجهة المشرفة على الرياضة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بدل "الاتحاد الدولي للملاكمة" (IBA).