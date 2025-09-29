نيمار على رأس القائمة.. اللاعبون الزجاجيون في تاريخ كرة القدم

هناك لاعبون محصنون ضد الإصابات، على سبيل المثال لا الحصر، البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد الذي غاب عن مباراتين فقط (بسبب الإصابة) منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هناك بعض لاعبي كرة القدم الذين أصبحوا عرضة للإصابات لدرجة أن مسيرتهم المهنية لم تكن على مستوى التوقعات.

وهذا يدفعنا لطرح هذا السؤال: هل تعتمد هذه الرياضة على المهارة، أم أنها تعتمد أيضا على الحظ؟

وهناك قائمة طويلة من اللاعبين -معظمهم في هذه القائمة- الذين حاولوا الوصول إلى قمة اللعبة، لكن الإصابات دمرت مسيرتهم، ويمكن وصف هؤلاء اللاعبين في هذه القائمة بأنهم سيئو الحظ، وتضمنت القائمة عدد الأيام والمباريات التي غابوا عنها، إضافة إلى عدد الإصابات التي تعرضوا لها.

وهذه قائمة تضم أكثر 11 لاعبا غابوا عن الملاعب بسبب سجلهم الطويل مع الإصابات حتى سبتمبر/أيلول 2025:

11. هولغر بادستوبر: صعد من أكاديمية بايرن ميونخ ليعيش الحلم الألماني، لكن جسده لم يساعده، مسيرته توقفت مرارا بسبب الإصابات، حيث تعرض لـ22 إصابة مختلفة، أبعدته عن 212 مباراة على مدار 1305 أيام كاملة بعيدا عن الملاعب، ليضطر في النهاية لإنهاء مسيرته مبكرا، دون أن يحقق ما كان يطمح به.

10. رونالدو نازاريو: الظاهرة البرازيلي الذي كان يمكن أن يكتب فصلا أعظم في تاريخ اللعبة لولا إصاباته المتكررة، ورغم أنه تعرض فقط لـ8 إصابات خلال مسيرته، فإنها كانت كفيلة بإبعاده عن 159 مباراة على مدار 1324 يوما، وكانت لحظة انهيار ركبته بعد 6 دقائق من عودته إلى الملاعب تبقى من أصعب المشاهد في تاريخ اللعبة. ورغم ذلك، عاد ليقود البرازيل إلى تحقيق كأس العالم في 2002، مؤكّدا أن الموهبة يمكن أن تنتصر.

9. فرانك ريبيري: الجناح الفرنسي السريع عاش مسيرة مليئة بالإنجازات مع بايرن ميونخ، لكنه دفع ثمنا باهظا للإصابات على مدار سنواته، تعرّض لـ72 إصابة مختلفة، أبعدته عن 227 مباراة وغاب 1363 يوما عن الملاعب، ورغم ذلك، شكّل مع الجناح الهولندي الطائر آرين روبن ثنائيا مرعبا، وكان عنصرا رئيسيا في تتويج البافاري بدوري الأبطال.

8. توماس فيرمايلين: مدافع أرسنال وبرشلونة السابق، عُرف في صلابته وتسديداته القوية، لكنه كان هشا أمام الإصابات، حيث تعرّض لـ35 إصابة أبعدته عن 267 مباراة وغاب 1366 عن الملاعب، انتقاله إلى برشلونة أثار الجدل بسبب تاريخه الطبي، وأثبتت الأيام أن الإصابات كانت دائما حاجزا بينه وبين الوصول إلى قمة إمكاناته.

7. فينسنت كومباني: أسطورة مانشستر سيتي والقائد الصلب، الإصابات منعته من الاستمرارية، وغاب عن 176 مباراة، بسبب إصابات متكررة في العضلات والركبة، ليقضي 1419 يوما بعيدا عن الكرة، ومع ذلك توج بـ4 ألقاب في البريميرليغ.

6. ماركو رويس: السيد "دورتموند" أحد أكثر اللاعبين الموهوبين في جيله، لكنه ظل أسيرا للإصابات، حيث تعرض لـ73 إصابة مختلفة، غاب بسببها عن 172 مباراة، وقضى 1421 يوما مصابا، وكانت أكبر صدمة في مسيرته غيابه عن كأس العالم 2014 الذي فازت به ألمانيا.

5. جاك ويلشير: أحد أذكى لاعبي الوسط الذين أنجبتهم إنجلترا منذ ظهوره المذهل أمام برشلونة وهو في عمر 19 عاما، توقع الجميع له مسيرة عظيمة، لكن الإصابات لاحقته كظله، وحول مسيرته الواعدة إلى سلسلة من الغيابات الطويلة. تعرض لعدة إصابات أبعدته عن 214 مباراة، وغاب 1470 يوما عن الملاعب، حتى اضطر للاعتزال بعمر 30 عاما.

4. آريين روبن: أحد أخطر الأجنحة في تاريخ اللعبة، لكنه عاش مسيرته في صراع مع الإصابات. تعرّض لـ58 إصابة، غاب بسببها عن 243 مباراة، وقضى 1507 أيام بعيدا عن الملاعب. ورغم ذلك، بقي حاضرا في المناسبات الكبرى، وأثبت نفسه كلاعب حاسم، أبرزها قيادته بايرن ميونخ للتتويج بدوري الأبطال عام 2013.

3. نيمار: موهبة استثنائية توقّع لها الكثيرون المنافسة على الكرة الذهبية لعقد كامل، لكنه لم يسلم من الإصابات التي لاحقته في برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال، حيث تعرّض لـ44 إصابة مختلفة، أبعدته عن 277 مباراة، وقضى 1512 يوما بعيدا عن الملاعب. وبرغم من أرقامه وإنجازاته الكبيرة في عالم المستديرة، تبقى مسيرته ملفوفة بسؤال: ماذا لو كان جاهزا بدنيا دائما؟

2. ستيفان يوفيتيتش: المهاجم المونتينيغري امتلك كل المقومات ليكون نجما عالميا، لكن الإصابات خذلته، على مدار مسيرته تعرّض لـ35 إصابة أبعدته عن 214 مباراة، وقضى 1524 يوما بعيدا عن الملاعب، ولعب لكل من مانشستر سيتي وموناكو، لكنه لم ينجح في تقديم نفسه باستمرار، وظل اسمه مرتبطا بالحظ السيئ والإصابات أكثر من تسجيل الأهداف وصناعتها.

1. أبو ديابي: اللاعب الفرنسي الذي اعتبره فينغر “خليفة فييرا” لكن الإصابات حرمته من أن يعيش هذا الحلم. وتعرّض لـ21 إصابة خطيرة، أبعدته عن 314 مباراة، وقضى 1747 يوما بعيدا عن الملاعب.