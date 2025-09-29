رياضة|الدوري الإيطالي|إيطاليا

ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بفوز مثير على نابولي

تنافس على الكرة بين مودريتش ودي بروين في مباراة ميلان ونابولي بالدوري الإيطالي (رويترز)
Published On 29/9/2025
آخر تحديث: 00:01 (توقيت مكة)

فاز فريق ميلان على ضيفه نابولي 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد.

وقفز ميلان لصدارة ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق الأهداف عن كل من نابولي الثاني وروما الثالث.

وسجل هدفي ميلان أليكسيس ساليمايكيرس وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 3 و31، بينما سجل كيفين دي بروين هدف نابولي الوحيد من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف ميلان، حيث حصل الإكوادوري بيرفس إستوبينيان على البطاقة الحمراء نتيجة منع هدف محقق وارتكاب مخالفة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 57.

المصدر: وكالات

