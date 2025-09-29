موعد مباراة المغرب ضد البرازيل بكأس العالم للشباب والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة المغرب ضد البرازيل في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما المقامة في تشيلي.

ويسعى المنتخب المغربي لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعد أن استهل مشواره بفوز باهر على إسبانيا بهدفين نظيفين الأحد على الملعب الوطني خوليو مارتينيز برادانوس.

ويتصدر المغرب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط يليه المكسيك والبرازيل (نقطة وحيدة) وإسبانيا الأخيرة بلا نقاط.

ياسين جاسم رجل مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب إسبانيا 🌟 Yassine Gessime selected as the player of the match against Spain 👏🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/vrqkZMEa7b — Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 28, 2025

موعد مباراة المغرب ضد البرازيلي في كأس العالم تحت 20 عاما

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل، الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس الوطني.

وتنطلق المواجهة الساعة الثانية فجرا (02:00) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، منتصف الليل بتوقيت المغرب.

قنوات البث المباشر لمباراة المغرب والبرازيل

beIN SPORTS

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

وبعد تعادله مع المكسيك 2-2، يتطلع منتخب البرازيل الفائز باللقب العالمي 5 مرات أعوام (1983، 1985، 1993، 2003، 2011)، إلى تحقيق الفوز الأول ضد أسود الأطلس الذين يشاركون للمرة الرابعة وحصلوا على المركز الرابع عام 2005.

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد البرازيل

بنشاوش، معمر، باعوف، بختي، الزهواني، الصادق، جاسم، الحداد، معما، خليفي، زابيري.

تشكيلة البرازيل المتوقعة ضد المغرب

كوستا، سيروتي، لاغو، ألفيش، لينادرينهو، كوتينهو، لوكاس، كروز، ديريك، برادو، هانري.