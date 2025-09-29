فيفا يعاقب جنوب أفريقيا بسبب خطأ ساذج

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين عن معاقبة جنوب أفريقيا بالهزيمة لإشراكها لاعبا موقوفا في مباراتها ضد ليسوتو في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في مارس/آذار الماضي.

واعتبر (فيفا) جنوب أفريقيا خاسرة للمباراة التي أقيمت في 21 مارس/آذار الماضي في بولوكواني والتي حسمتها بثنائية نظيفة، فتراجع منتخب بافانا بافانا إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة بفارق الاهداف خلف بنين التي باتت في الصدارة بفارق 3 نقاط أمام نيجيريا الثالثة، في حين حافظت ليسوتو على المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للفيفا أن جنوب أفريقيا انتهكت المادة 19 من قانون الانضباط بإشراك لاعب الوسط تيبوهو موكوينا، رغم جمعه بطاقتين صفراوين ضد بنين ثم زيمبابوي.

وأضاف أنه يجب على اتحاد جنوب أفريقيا الذي لا يزال بإمكانه استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف بالفيفا، دفع غرامة قدرها 10 آلاف فرنك سويسري (10 آلاف و680 يوروا).

وتقام الجولتان الأخيرتان في 10 و14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتحل بنين ضيفة على رواندا ونيجيريا، في حين تحل جنوب أفريقيا ضيفة على زيمبابوي وتستقبل رواندا، وتحل نيجيريا ضيفة على ليسوتو وتستقبل بنين.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تحصل أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني على فرصة ثانية عبر الملحق.