فيديو.. الشرطة تحتجز الملاكم كروفورد تحت تهديد السلاح

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الملاكم الأميركي تيرينس كروفورد وهو محتجز تحت تهديد السلاح من قبل الشرطة بمسقط رأسه في أوهاما.

وعاد كروفورد ​​​​المتوج حديثًا بلقب وزن المتوسط إلى منزله في نبراسكا للاحتفال بفوزه التاريخي على المكسيكي كانيلو ألفاريز في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.

واصطف المشجعون في الشارع بالآلاف من أجل إلقاء نظرة خاطفة على ملك الملاكمة الجديد بوزن المتوسط، لكن الأمور اتخذت منعطفا نحو الأسوأ حيث انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر كروفورد محتجزا تحت تهديد السلاح من قبل الشرطة.

ويظهر في اللقطات كروفورد داخل السيارة، قبل أن يخرج منها واضعا يديه فوق رأسه، بينما كان الضابط يشهر سلاحه.

🚨😳 Terence Crawford on the video being pulled over by Omaha Police and held at gunpoint last night following his victory parade. Mayor of Omaha responded: •Confirmed he spoke personally with Crawford. •Called the situation “serious” and stressed the need for trust between… pic.twitter.com/aADXJQUySW — Home of Fight (@Home_of_Fight) September 28, 2025

تبرير شرطة أوهاما

وفقًا لتقرير الشرطة، أوقف الضباط سيارة الملاكم بعد اتهامه بالقيادة المتهورة. وخلال التفتيش، لاحظ الضباط وجود سلاح داخل السيارة، مما دفعهم إلى تطبيق إجراءات أمنية أكثر صرامة.

وفي التسجيلات، يُسمع الملاكم الأميركي يقول بهدوء "لن أحمل أي سلاح" رافعًا يديه متبعًا أوامر الضباط.

وأوضحت الشرطة لاحقًا أن كروفورد ومرافقيه كانوا يحملون رخص سلاح سارية، ولم يُعثر على أي مخالفات. ومع ذلك، أثار الفيديو رد فعل شعبيًا قويًا، وأثار جدلًا حول استخدام السلطات للقوة.

وقد أصدرت جان ستوثرت عمدة أوماها بيانًا دعت فيه إلى الشفافية في التعامل مع القضية، وشددت على ضرورة الحفاظ على الثقة بين المجتمع والشرطة. كما أكدت الإدارة فتح تحقيق داخلي لتحديد مدى ملاءمة الإجراءات المتبعة.