شاهد.. فوز باهر للمغرب على إسبانيا في مونديال الشباب

استهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما في تشيلي بتحقيق فوز ثمين على نظيره الإسباني بهدفين دون رد، أمس الأحد، في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.

قدم لاعبو المغرب عرضا رائعا، وتمكنوا من حسم مواجهاتهم أمام نظرائهم الإسبان خلال الشوط الثاني من اللقاء، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

افتتح ياسر زابيري التسجيل للمغرب في الدقيقة 54، بعد انطلاقة سريعة أنهاها بتسديدة قوية استقرت في الشباك.

وأضاف ياسين جسيم الهدف الثاني بعد 4 دقائق فقط، مستفيدا من تمريرة حاسمة من عثمان معما.

وضغط المنتخب الإسباني في الدقائق الأخيرة، وأحرز هدفا في الوقت بدل الضائع، ألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل، ليبقى التفوق مغربيا.

بهذا الفوز، حصد المنتخب المغربي أول 3 نقاط له في المجموعة الثالثة، التي تضم معه كلا من البرازيل والمكسيك إضافة إلى المنتخب الإسباني أحد المرشحين للتتويج بلقب البطولة.

وتستضيف تشيلي البطولة للمرة الثانية بعد نسخة 1987، في الفترة من 27 سبتمبر/أيلول الجاري إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، وتقام المنافسات في مدن سانتياغو، وفالبارايسو، ورانكاجوا، وتالكا.