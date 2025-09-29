شاهد.. الأهلي يتفوق على الزمالك في الديربي المصري

حسم الأهلي ديربي القاهرة لصالحه بعد فوزه على الزمالك 2-1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، في حين أدرك حسين الشحات التعادل للأهلي في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 78 سجل محمود حسن (تريزيغيه) الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من 8 مباريات في المركز الثالث، متأخرا بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر الذي خاض 9 مباريات.

أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

لا يغيب في الديربي.. راهن على حسين الشحات

دخول الشحات في الدقيقة 68⏱️

