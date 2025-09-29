روني: مانشستر يونايتد من دون روح وشخصية وأموريم عاجز

أعرب واين روني النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن عدم ثقته في قدرة المدرب البرتغالي روبن أموريم، على تغيير أوضاع الفريق، ويعتقد أن روح النادي اختفت من فريقه السابق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أموريم، حصد 34 نقطة فقط من 33 مباراة قاد فيها الفريق في البريميرليغ، وذلك بعد الخسارة 1-3 أمام برينتفورد أمس الأول السبت، وحتى الآن لم يحقق انتصارات متتالية.

وقال روني، الهداف التاريخي للشياطين الحمر، إنه يذهب للمباريات وهو يتوقع خسارة الفريق، ويشعر أن هناك بعض اللاعبين لا يستحقون تمثيل هذا النادي.

ورغم تراجع النتائج المستمر -الذي شمل الخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الشهر الماضي على يد فريق غريمسبي من الدرجة الرابعة- فإن روبن أموريم لا يزال يحظى بدعم مجلس إدارة مانشستر يونايتد، بحسب التقارير.

وقال روني (39 عاما) في برنامجه الإذاعي عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "لا أعرف ما الذي يحدث".

وأضاف "خضت تجربة في مجال التدريب ولم تسر الأمور على ما يرام، لذلك أنا أتفهم الوضع، روبن أموريم في نفس عمري، لا يزال مدربا شابا، وأنا متأكد من أن لديه مستقبلا كبيرا، لكن ما يحدث في مانشستر يونايتد الآن، هذا ليس الفريق الذي نعرفه".

وأكد "آمل حقا أن يتمكن من قلب الأمور ويحقق النجاح، لكن بعد كل ما رأيته، وبكل صراحة، ليس لدي أي ثقة في ذلك".

وتولى أموريم تدريب مانشستر يونايتد خلفا لإريك تن هاغ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن فاز بلقبين للدوري البرتغالي مع سبورتينغ لشبونة.

وعانى مانشستر يونايتد من أسوأ موسم له في البريميرليغ الموسم الماضي، حيث أنهى الموسم في المركز الـ15، وهو أدنى ترتيب له منذ هبوطه من دوري الدرجة الأولى القديم عام 1974.

وأوضح روني -الذي توج بـ5 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع المانيو، أنه "لم أعد أتعرف على النادي بأكمله".

وأضاف "لا أرى لاعبين يقاتلون، ولا أرى شخصية، ولا أرى رغبة في الفوز، أذهب لمشاهدة مباراة وأنا أتوقع أن يخسر الفريق أو ربما يحصل على نقطة فقط".

وختم "اختفت الروح من النادي، يحتاج إلى محرك جديد، وتجديد للحياة، يحتاج إلى شيء يعيد انطلاقة هذا النادي، ما يحدث ليس كله على عاتق المدرب فقط، بالمناسبة اللاعبون، بعضهم لا يستحق ارتداء ذلك القميص، وهذا يؤلمني".