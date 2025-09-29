العثور على مدرب ليفربول وتشلسي السابق مشنوقا في منزله

كشفت جلسة استماع أمام محكمة الطب الشرعي -اليوم الاثنين- عن انتحار مات بيرد المدرب السابق لفريقي ليفربول وتشلسي لكرة القدم للسيدات.

وعُثر على بيرد مشنوقًا في منزله في شمال ويلز، وقال الطبيب الشرعي جون غريفثس إن المسعفين تلقوا استدعاء إلى منزل بيرد في ديسايد، فلينتشاير، قبل نقله إلى المستشفى في تشيستر حيث توفي يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري عن عمر يناهز 47 عاما.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جلسة الاستماع في روثين بشمال ويلز تم تأجيلها لإجراء تحقيق كامل في وقت لاحق.

وقاد بيرد ليفربول إلى لقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات عامي 2013 و2014، قبل أن يعود عام 2021 ويقود الفريق إلى الصعود للدوري الممتاز بعد موسمين في الدرجة الثانية.

ووقفت اللاعبات دقيقة صمت قبل انطلاق مباريات الدوري الإنجليزي للسيدات يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبدأ بيرد مسيرته التدريبية في ميلوول قبل أن ينتقل إلى تشلسي عام 2009. وغادر ليفربول في فبراير/شباط الماضي، وكان آخر دور تدريبي له خلال فترة قصيرة قضاها في بيرنلي بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب الماضيين.