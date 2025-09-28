شاهد.. أسطورة "يو إف سي" يسقط بالضربة القاضية في شجار جماعي

انقلب نزال أسطورة الفنون القتالية المختلطة واندرلي سيلفا الأول في الملاكمة إلى فوضى عارمة بعد قرع الجرس الأخير، قبل أن يسقط بضربة قاضية من طرف شخص يرتدي بدلة رسمية.

لم يخض أسطورة فنون القتال المختلطة أي نزال منذ عام 2018، عندما هزمه كوينتون "رامبيغ" جاكسون بالضربة القاضية في بطولة بيلاتور 206.

واجه سيلفا، البالغ من العمر 49 عاما، بطل الملاكمة السابق أسيلينو فريتاس، البالغ من العمر 50 عاما، في نزال استعراضي في ساو باولو بالبرازيل، مساء السبت.

استُبعد سيلفا من النزال في الجولة الرابعة بعد ارتكابه عدة أخطاء، بما في ذلك نطحة رأس متعمدة، وبمجرد أن أعلن الحكم انتهاء النزال، اندفع أعضاء الفريقين إلى الحلبة، واندلع شجار جماعي.

وسط الفوضى، تلقى سيلفا لكمة يمينية جامحة من رجل يرتدي بدلة رسمية، يُعتقد أنه من مرافقي فريتاس.

وأدت الضربة إلى سقوط سيلفا على الحلبة مستلقيا على ظهره بلا حراك، بينما استمرت الفوضى من حوله.

A verdade é que precisamos agradecer a Spaten e todos os envolvidos em um dos maiores porradeiros já transmitidos em rede nacional ao vivo na Globo nesse pós luta de Popó e Wanderlei Silva pic.twitter.com/8pVwUeHWOe — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) September 28, 2025

مجريات النزال

تفوق نجم "يو إف سي" على فريتاس بفارق 44 رطلا، لكنه واجه صعوبة في التعامل مع سرعة خصمه الفائقة ومهاراته القتالية الأساسية.

انهار سيلفا في الجولة الافتتاحية وسقط مجددا في الثانية، وبدأ في الجولة الثالثة بالإمساك بفريتاس وتوجيه عدة ضربات في نهاية جنونية.

امتدت طاقة سيلفا المتفجرة إلى الجولة الرابعة، عندما اضطر الحكم إلى الفصل بين الرجلين بسبب تبادل اللكمات بعد الاستراحة.

خصم الحكام نقطة من رصيد سيلفا بسبب نطحة بالرأس قبل أن تؤدي عقوبتان أخريان إلى استبعاده.

مسيرة حافلة للأسطورتين

استمتع سيلفا بمسيرة حافلة بالإنجازات، تضمنت تتويجه بطلا للوزن المتوسط ​​في منظمة برايد، والتي استمرت لما يقرب من 6 سنوات.

كما نافس سيلفا 12 مرة في منظمة "يو إف سي"، وتحدّى تيتو أورتيز على لقب المنظمة للوزن الخفيف الثقيل عام 2000.

ومن بين أساطير فنون القتال المختلطة الذين هزمهم، دان هندرسون، وكازوشي ساكورابا، ومايكل بيسبينغ، وجاكسون، وقائمة لا تنتهي من أساطير هذه الرياضة.

لم يشارك فريتاس في منافسات مماثلة لسيلفا، حيث كانت آخر نزالاته في الملاكمة عام 2017.

خلال مسيرة متألقة في الحلبة المربعة، رسّخ فريتاس مكانته كواحد من أعظم الملاكمين البرازيليين على الإطلاق بفوزه بالعديد من ألقاب العالم في وزن الريشة الخفيف ووزن فوق الخفيف.

يتذكره عشاق الملاكمة البريطانيون بفوزه بالضربة القاضية في الجولة الثامنة على الويلزي باري جونز عام 2000، محتفظا بلقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) لوزن فوق الخفيف.

لاحقا، وحّد حزام منظمة الملاكمة العالمية (WBO) مع حزام منظمة الملاكمة العالمية (WBA) بتغلبه على الكوبي جويل كاسامايور، محققا أفضل انتصار في مسيرته عام 2002.

ثمّ تولى لقب بطل منظمة الملاكمة العالمية للوزن الخفيف مرتين منفصلتين قبل اعتزاله في نهاية المطاف.